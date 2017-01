Miri Reguev prend la défense du couple Netanyahou

La ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev (Likoud) n’hésite pas à prendre la défense du couple Netanyahou qui, selon elle, est poursuivi sans raison depuis longtemps. ‘Cela fait 25 ans qu’on examine Netanyahou à la loupe et on n’a jamais rien trouvé’, s’est-elle exclamée. Cette fois, il est soupçonné d’abus de confiance.

Elle a par ailleurs tenu à démentir les rumeurs laissant entendre que ‘les ministres de droite ne se pressaient pas pour soutenir Netanyahou’. « Au contraire, a-t-elle affirmé, plusieurs d’entre eux se sont manifestés, dont Yariv Lewin, et Tsahi Hanegbi ». « J’ai parlé avec Netanyahou hier, a-t-elle encore indiqué, il s’est montré très confiant et il est persuadé que l’enquête ne trouvera rien contre lui ».

« Je dis simplement que les médias et les politiciens ont une obsession, celle d’abattre (politiquement) Netanyahou », a ajouté Regev. « Il ne s’agit pas d’une famille extravagante ou corrompue. Ils sont injustement calomniés. J’ai vu Sara Netanyahu plusieurs fois. Elle s’occupe bien de ses enfants et de son mari. Elle soutient les familles des victimes du terrorisme. Elle ne participe pas aux discussions politiques. Nous faisons injustement du tort à Sara Netanyahu et à sa famille. »