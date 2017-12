Miri Reguev: « Il faut cesser sans délai l’humiliation des soldats de Tsahal »

Après la scène humiliante de l’officier de Tsahal insulté, frappé et giflé par des filles de la famille Tamimi, la ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev a lancé un appel au ministre de la Défense. Dans un message enregistré elle lui demande de donner comme consigne claire aux soldats et officiers qui sont confrontés aux provocations incessantes de la part d’Arabes palestiniens ou d’activistes gauchistes de ne pas hésiter et de procéder à leur arrestation immédiate.

« Il est inadmissible que l’on laisse ainsi piétiner l’honneur des officiers et des soldats de Tsahal », s’indigne avec raison la ministre. Miri Reguev refute dans le cas présent l’argument de la « retenue » tant mis en exergue et en valeur, et souligne qu’il s’agit d’une question d’humiliation de Tsahal qui est très mauvaise pour l’image d’Israël.

Presque une semaine après les faits (qui n’ont été relatés que trois jours plus tard) le commandant de compagnie frappé et giflé par les jeunes filles s’est exprimé pour la première fois sur l’incident: « Je me sens très bien et tout ce qui s’est passé ne m’impressionne pas ».

A côté de cette pudeur et cette simplicité, le père des jeunes filles, Bassam Tamimi s’est exprimé de manière effrontée après l’arrestation de son épouse et des jeunes filles: « Les forces d’occupation, la police et les gardes-frontières se sont conduite de manière cruelle et violente. Ils ont cassé des objets lors de la fouille de la maison, nous ont confisqué les ordinateurs, les téléphones portables et les caméras. Ils ont frappé les enfants après leur avoir pris de force leurs téléphones portables (…) Ces arrestations sont le résultat de l’incitation provoquée par les médias israéliens qui en ont on fait une affaire nationale. Il y a même des gens qui ont appelé à une manifestation à Tel-Aviv contre ma fille Ahad après que le soldat ait été présenté comme une pauvre victime de ma fille!

Photo Yonatan Sindel / Flash 90