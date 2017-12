Miri Reguev à Hevron

La ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev a participé dimanche à la pose de la première pierre à la construction de « Beit HaMeyassdim » dans le yishouv juif de Hevron. Elle a fait part de son « immense mérite de se trouver près du Caveau des Patriarches où sont enterrés les fondateurs du peuple juif, en compagnie des pionniers qui sont revenus habiter sur ce lieu ».

« Beit HaMeyassdim » est la première phase d’un projet de musées qui seront créés en Judeé-Samarie qui retraçeront l’histoire ancienne et plus récente du peupe juif en Judée et en Samarie. La ministre, émue, a déclaré: « Nous allons raconter l’histoire des pionniers de Judée-Samarie comme nous racontons déjà celle des pionniers de Degania, Kiryat Shmona ou Dimona. Nous allons agrandir le musée déjà existant à Beit Hadassa afin que de plus en plus de visiteurs y accèdent et voient la simple vérité historique: le peuple juif est intimement lié à cet endroit. Plus nous fouillerons, plus nous constaterons qu’il n’y a ici aucune pièce de monnaie ‘palestinienne’ ni aucun lien avec un ‘peuple palestinien’. Cette terre n’a de lien qu’avec un seul peuple, le peuple juif, et nous resterons là pour toujours… ».

Photo Hadas Parush / Flash 90