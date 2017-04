La Fondation Hallelu réplique magistralement à un journaliste israélien antisémite (vidéo)

Assaf Harel, journaliste, cinéaste et acteur s’est dernièrement livré à une véritable attaque en règle contre le gouvernement israélien au moyen d’une vidéo. Les propos extrêmes qu’il a tenus flirtaient avec l’antisémitisme et la chaîne Al-Jazeera a sauté sur l’occasion pour reprendre cette vidéo et la diffuser. La Fondation sioniste ‘Hallelu’ a repris la vidéo en intercalant dans ses diatribes des séquences filmées de déclarations de responsables du Fatah comme du Hamas qui détruisent un à un les arguments de cet israélien atteint de haine de soi.

A voir absolument…

Vidéo:

השקרים הבאמת קטנים של אסף הראל זוכרים את המונולוג האנטישמי של אסף הראל שזכה לחיבוק חם מערוץ אלג'זירה ושאר ארגונים אנטישמים? אז Miri Lavi הנהדרת החליטה לפרגן למר הראל היקר ולהעלות שוב את המונולוג המפורסם. היו לו קצת טעויות, אז היא עזרה לו לתקן אותם. ככה היא מירי, אוהבת לעזור. Posted by ‎הללו – הקרן לקידום ישראל בעולם‎ on Mittwoch, 26. April 2017

Photo Twitter