Un miracle dans la tragédie: La famille Peretz réunie 50 ans après

Depuis 2011, une émission fait sensation à la télévision israélienne: Avoudim (Perdus). Présentée par Tsofit Grant, elle montre aux téléspectateurs, les recherches entreprises par Tsofit et son équipe pour retrouver des personnes disparues, dont les proches veulent retrouver la trace.

Ce mois de novembre, s’est ouverte la 10e saison d’Avoudim, avec une histoire qui ne ressemble à aucune autre: celle de la famille Peretz. LPH a rencontré les protagonistes de ce miracle dans la tragédie, qui ne peut laisser indifférent.

La tragédie de Marie et Ma’hlouf

Nous sommes au Maroc, à Casablanca, à la fin des années 60. Marie et Ma’hlouf Peretz élèvent leurs quatre enfants: Shoulamit (Shoula), Yehia (Victor), Esther et Zahrie. Ils sont pauvres, très pauvres. Le père de famille est aveugle. Un jour leur vie bascule tragiquement. Alors que Marie s’absente pendant quelques minutes pour emmener ses enfants à l’école, elle laisse le bébé Esther, sous la surveillance de son mari et de l’aide-ménagère arabe. A son retour, le bébé a disparu: enlevée par la femme de ménage, qui a prétendu à Ma’hlouf, qu’elle l’emmenait acheter un beignet.

Le drame ne s’arrête pas là. Alertés de l’enlèvement d’Esther, les services sociaux de la communauté juive de Casablanca arrivent chez les Peretz. Et ce n’est pas de l’aide qu’ils vont apporter aux parents affligés! Ils décident de leur enlever leurs trois autres enfants… La raison? Officiellement, un rapport de l’assistante sociale, décrira que Marie et Ma’hlouf maltraitaient leurs enfants, qu’ils étaient des ivrognes et qu’ils avaient consenti à abandonner Shoula, Ye’hia et Zahrie.

Pourtant, même s’il était démuni financièrement, le couple a toujours chéri ses enfants. Ils ne leur ont jamais fait de mal, ils étaient même prêts à beaucoup de sacrifices pour leur offrir le maximum.

Marie ne trouvera plus jamais de repos. Depuis ce jour, elle cherche ses enfants qu’on lui a si atrocement volés. Mais elle se heurte à la violence des services de la communauté: on la rejette, on la frappe, on l’empêche d’avoir accès à toute donnée concernant ses enfants. Marie ne dort plus, elle ne vit plus que pour retrouver ses enfants.

Quelques mois après cet enlèvement, elle donne naissance à une fille, Raymonde, puis deux ans plus tard, à un garçon, Maxime. Ces deux enfants grandissent entourés de l’amour de leurs parents et à l’ombre de leurs frère et sœurs disparus.

Ils se souviennent des larmes incessantes de leur mère. »Nous n’avons jamais vu notre mère heureuse. Cette blessure était trop grande ».

Comment grandit-on dans une telle atmosphère? Raymonde et Maxime parlent de leurs parents avec beaucoup d’amour, de tendresse et de reconnaissance: « Notre mère a tellement souffert, nous ne pouvions nous mesurer à son malheur ». Raymonde est devenue au fil des années, la confidente de sa mère: »Elle me disait toujours à quel point elle voulait retrouver ses enfants. Elle priait, elle allumait des veilleuses. Après tant d’années à taper aux portes de la communauté juive de Casablanca et à être malmenée comme si elle était folle, elle n’a jamais abandonné. Tellement de mal lui a été fait au Maroc, je ne leur pardonnerai jamais ».

La famille Peretz, toujours amputée de quatre de ses enfants, finit par quitter le Maroc pour venir vivre en Israël. Ce départ n’a, bien entendu, pas séché les larmes de Marie et de Ma’hlouf. Ce dernier décède en 2010, en n’ayant jamais pu revoir ses enfants enlevés.

Une lettre à Tsofit: la lueur d’espoir

Pendant toutes ces années, Raymonde tente de trouver un indice qui lui permettrait de localiser ses frère et sœurs. En vain. Il y a 3 ans, elle décide d’écrire à la présentatrice vedette de l’émission « Avoudim », Tsofit Grant.

»Au début, elle me disait qu’il lui fallait un minimum de matière pour commencer, afin de prouver le bien-fondé de notre histoire. Je suis alors partie pour le Maroc avec mon mari Itshak pour obtenir de la communauté juive le dossier sur mes parents. Mon mari a été extraordinaire, dans toute cette histoire. Comme ils refusaient d’accéder à ma demande, il y est allé lui, en prétendant vouloir consulter le dossier sur sa famille, Ohayon, afin de ne pas éveiller les soupçons. Aucun dossier à ce nom n’existait, mais il a insisté en proposant de chercher lui-même. Il a alors pu trouver une partie du dossier sur ma famille. Nous avions nos premiers éléments pour Tsofit ».

En effet, pour l’équipe d’Avoudim, il est hors de question de travailler sur une affaire fictive. »Nous faisons plusieurs vérifications avant de commencer véritablement notre enquête », nous explique Tsofit Grant. »Dès que j’ai rencontré Marie, un lien très fort s’est noué entre nous. J’ai observé ses enfants, ses petits-enfants, la façon dont ils étaient bien élevés, équilibrés. Et j’ai compris. J’ai compris que les conclusions des services sociaux du Maroc étaient fausses! Comment une mère qui martyrisaient ses enfants, qui a été déclarée débile mentale, a pu, du jour au lendemain, redevenir une femme normale, qui élève ses enfants aussi bien?!! Ce sont des gens si chaleureux, si aimants, si particuliers! »

Ce que Tsofit comprend aussi, à cet instant, c’est que l’histoire de la famille Peretz, dépassera, de loin, toutes celles qu’elle a suivies jusqu’à aujourd’hui. »Je m’implique corps et âme, dans toutes les missions que l’on me confie. Mon histoire personnelle et mon empathie rejaillissent à chaque fois. J’aime les gens, je veux tout faire pour les aider. Mais cette fois, c’était autre chose qu’une disparition. Il s’agissait non seulement de retrouver ces enfants, mais au-delà de laver le nom de cette famille, et en particulier de cette mère. Cette tragédie a commencé par la tentative d’effacer le nom de ceux à qui on a tout pris. Cela m’a beaucoup perturbée ».

Que sont devenus Shoula, Victor et Zahrie?

Sur trois épisodes de l’émission, on suit avec stupéfaction, horreur et soulagement, le destin des enfants Peretz.

Stupéfaction d’abord, parce que l’on s’aperçoit rapidement que même si tout le monde au sein de la communauté juive de Casablanca était au courant de ce qui avait été fait à la famille, personne n’a jamais osé parler, et ce, même 50 ans plus tard!

Au fur et à mesure, on voit se nouer un réseau de »trafic d’enfants » qui part du Maroc et qui arrive jusqu’en France.

Horreur, parce que les responsables de la communauté juive de Casablanca, accueillent Marie Peretz, Raymonde et Maxime, accompagnés de Tsofit, avec beaucoup de mépris. Ils refusent de s’intéresser à leur cas et leur opposent une fin de non-recevoir face à leur volonté de récupérer tous les documents concernant les enfants Peretz. C’est un véritable cauchemar: ils se voient contraints de se disputer violemment pour pouvoir espérer obtenir gain de cause. Et ils se heurtent à un mur. »Ils se plaçaient dans la position d’ennemis », décrit Tsofit, particulièrement choquée par ce comportement, »C’était très gênant, la directrice a demandé de me faire taire, elle ne voulait même pas m’adresser la parole ». Alors, oui, parfois, Tsofit reconnait avoir eu des moments de désespoir face à cette attitude. Mais elle n’est pas du genre à se laisser abattre et l’affaire était trop importante. Raymonde et Maxime, reconnaissent, que la présence de Tsofit leur a permis d’être plus forts dans ces instants très durs avec les responsables de la communauté.

L’équipe de Tsofit, parallèlement, travaille sur tous les documents qu’elle peut trouver et grâce à des indicateurs. Au terme d’un long combat, le dossier de la famille Peretz se retrouve enfin dans les mains d’Avoudim. On y apprend que deux des enfants de Marie, Shoula et Victor, ont été adoptés par une famille Belichat, en France. On y lit encore des lignes très dures sur le comportement supposé violent des parents Peretz à l’encontre de leurs enfants. Enfin, on y découvre qu’avant d’avoir été adoptés, ces enfants ont passé 6 mois à Rabat.

Rien, en revanche, sur Zahrie, qui a immédiatement été séparée de son frère et de sa soeur. Esther, quant à elle, d’après des indicateurs au Maroc, vivrait aujourd’hui dans un quartier très islamisé de Casablanca.

Le puzzle commence à se compléter. L’inimaginable est pourtant bien vrai: les enfants Peretz ont été arrachés à leurs parents, la communauté ayant profité de leur grande pauvreté et de leur faiblesse. Pendant 6 mois, à Rabat, ils subissent les pires tortures, afin de justifier les accusations graves de maltraitance, puis ils sont vendus à des familles juives françaises, qui voulaient adopter. Ces dernières n’ont été tenues au courant que d’éléments très partiels de la vie des enfants. On leur a bien donné leurs noms, mais on a pris soin de leur faire croire qu’ils avaient des séquelles physiques et psychologiques liées aux mauvais traitements que leur faisaient subir leurs parents. Si on ne leur a pas demandé explicitement de l’argent, tout au moins, c’est à travers des dons que, sans s’en rendre compte, ils auraient participé à ce trafic.

Marie

Shoula et Victor: de Lyon à Jérusalem

Shoula (6 ans) et Victor (4 ans) sont adoptés par la famille Belichat. « Ce sont des gens au grand cœur », nous dit Victor, non sans émotion, »Au départ, ils ne voulaient qu’un enfant, puis quand on leur a dit que nous étions deux, ils n’ont pas voulu nous séparer. Ils sont le hessed personnifié: ils ont adopté des enfants avec des séquelles de maltraitance. Ils ont couru avec nous chez les médecins, chez les psychologues ».

Lorsque Victor a 12 ans, la famille quitte Lyon pour s’installer à Villiers-Le-Bel. »Nous avons eu une belle enfance », reconnaissent volontiers Victor et Shoula, »Nous n’avons jamais manqué de rien, nous avons été aimés. Nos parents nous ont tout donné ».

Adoptée à l’âge de 6 ans, Shoula a toujours su que ses parents n’étaient pas ses parents biologiques. »J’avais quelques flashs du visage de ma mère, de la maison où nous habitions. Mais pas plus que cela ». Il apparait clairement que les maltraitances qu’elle a subies après avoir été enlevée à sa mère, ont largement contribué à effacer toutes ces années de sa mémoire.

Victor, trop petit alors, ne sait rien. Il témoigne que sa sœur avait toujours une mélancolie, mais elle ne lui a jamais rien dévoilé, pour ne pas l’affliger. C’est le jour de ses 18 ans que Victor apprend qu’il est un enfant adopté. « J’avais fait mon alya, j’étais à la yeshiva à Bet-El. Je reçois une lettre de mes parents, qui me racontent que j’ai été adopté ». Son Rav, le Rav Haïm Sultan, l’aidera avec beaucoup de finesse à accepter cette annonce, qu’il prend, évidemment, comme un choc énorme. « Grâce aux paroles de mon Rav, à l’étude qu’il a faite avec moi sur le sujet de l’adoption, j’ai pu surmonter. J’ai alors appelé mes parents pour les remercier de tout le bien qu’ils m’ont fait. Je les aime si fort! ».

A partir de cet instant, Victor reprend le cours de sa vie. Pourquoi aller à la recherche de parents biologiques qui l’ont maltraité et abandonné? Même raisonnement chez sa sœur Shoula: »On nous a toujours raconté que nos parents étaient des personnes affreuses, ivrognes, débiles, que nous avions été sauvés en étant adoptés ».

Shoula et Victor construisent leur vie, se marient, fondent leur famille. Ils habitent tous les deux dans la région de Jérusalem, sans se douter qu’à quelques kilomètres de là seulement, leur mère, leur frère et leur sœur, les cherchent désespérément.

L’équipe d’Avoudim parvient, au bout de plusieurs années de travail, à identifier Victor et Shoula, comme les aînés de Marie Peretz et à les retrouver en Israël.

»Il y a 6 mois, j’ai reçu un coup de téléphone. On me demande, en hébreu, si je suis bien Victor Haïm Belichat. Je suis surpris parce qu’en Israël, personne ne me connait sous le nom de Victor. La personne au bout du fil se présente comme un membre de l’équipe de l’émission Avoudim et me dit: »Vous avez un frère et une sœur qui vous cherchent ». Je suis resté sans voix. Des milliers de questions me passent par la tête. L’émotion est immense ».

Victor demande, évidemment, des preuves de ce qui est avancé et exige même un test ADN.

Shoula et Victor retrouvent quelques jours plus tard, Tsofit Grant. Elle leur raconte leur histoire, celle qu’ils ne connaissaient pas jusqu’alors. Leur véritable histoire. »J’ai dit à Tsofit, que j’étais prêt à croire qu’elle venait de la part de ma mère, de mon frère et de ma sœur. Mais je voulais des preuves quant à ce vol d’enfant, à ce trafic, à ces mensonges. Je ne pouvais pas y croire. Et puis, il y avait nos parents, ceux qui nous ont élevés, comment leur annoncer? ».

Avant d’aller plus loin, Shoula et Victor, vont rencontrer Marie, Raymonde et Maxime. « Quand je marche à la rencontre de ma mère, je me demande si j’arriverai à l’appeler Maman, je me demande si je ressentirai quelque chose, je me sens d’un coup, un homme sans cœur. Ces quelques secondes de marche ont duré une éternité tant je me suis interrogé ». Finalement, les craintes de Victor s’envolent dès qu’il voit sa mère, son frère et sa sœur. Emu aux larmes, il récite la bénédiction »Shéé’héyanou ». »On ne contrôle ni ses gestes, ni ses mots. Tout m’est venu naturellement. Nous nous sommes pris dans les bras et nous nous sommes promis de ne plus jamais nous quitter ».

Petit »détail » à la fois amusant et merveilleux: « Quand j’ai découvert les visages de ma mère, de Raymonde et de Maxime, j’ai renoncé à pratiquer des tests ADN! ». La ressemblance entre les membres de la famille est, en effet, frappante!

Et Zahrie?

Si le bonheur est enfin au rendez-vous, il demeure incomplet. En effet, Zahrie n’a toujours pas été retrouvée. Ce que Tsofit et son équipe savent c’est qu’elle se trouve en France. Tsofit, Victor et Shoula, bientôt rejoints par Marie, Raymonde et Maxime, partent à Strasbourg à la recherche de Zahrie.

»C’est à Strasbourg que se trouvait l’association Le Trait d’Union, qui s’occupait à l’époque de placer les enfants dans les familles d’adoption », explique Victor. Ils espèrent donc obtenir des informations en se rendant sur place. Mais rien ne leur permet d’avancer… « Personne ne voulait parler! Ni au Maroc, ni en France », s’exclame Victor.

Mais c’était sans compter sur la ténacité de l’équipe d’Avoudim, aidée par Mihal Vaknin, personnalité francophone très connue en Israël, pour aider aussi les gens à retrouver leurs proches. Elle parvient à trouver que Zahrie a été adoptée par une famille Ben-Simon dans la banlieue parisienne. Là, impossible de trouver la moindre trace de Zahrie Ben-Simon. Jusqu’à ce que Mihal parvienne à découvrir qu’elle ne s’appelle plus Zahrie mais Florence. La clé a été dévoilée: Florence Ben-Simon est retrouvée.

La rencontre avec Tsofit est poignante. Elle éclate en sanglots, en apprenant que ses parents biologiques »n’étaient pas méchants », comme elle le dit. C’est un choc là aussi énorme. Florence-Zahrie a toujours su qu’elle était adoptée, elle savait même que son nom d’origine était Zahrie Peretz. Mais, comme à Victor et à Shoula, on lui a toujours raconté que ses parents l’avaient torturée. Les retrouvailles entre Zahrie et sa famille sont merveilleuses. Pour elle, qui a perdu sa mère adoptive à 20 ans, c’est encore plus symbolique.

Tsofit Grant et Marie

Des victimes collatérales

« Qu’est-ce que je vais dire à ma mère là-haut maintenant? Comment va-t-elle comprendre? », Florence est en larmes. Elle est venue accompagnée de son père qui, apprend, lui aussi, médusé, les véritables circonstances de l’adoption de Zahrie. »Nous pensions sauver une enfant et nous nous retrouvons dans un trafic d’enfants! Et en plus, organisé par la communauté juive! ». L’homme est abattu. Il a toujours encouragé sa fille à retrouver ses frères et sœurs. »Mais je ne voulais pas entendre parler de mes parents », se souvient Zahrie, »pour moi, ils n’étaient pas des êtres humains, mais des monstres ». La réalité est totalement différente.

Les parents adoptifs des enfants Peretz sont aujourd’hui les victimes collatérales de cette entreprise maléfique. »Mes parents ont toujours beaucoup de mal avec cela », nous confie Victor, »c’est très dur pour eux. Quand mon père a appris la vérité, il m’a dit: »on ne peut pas faire une mitsva par le biais d’une avera! ». Mais ils n’y sont pour rien! Ils nous ont donné tant d’amour, nous avons toujours été heureux avec eux. Il est important pour moi, de leur dire sans cesse que je les aime fort. Je leur suis infiniment reconnaissant. Je vais les voir beaucoup plus souvent maintenant. Enfin, malgré tout, c’est très douloureux pour eux ». Shoula ne veut pas laisser le moindre doute: »Pour nous, ils occuperont toujours une place importante. Nous serons toujours là pour eux ».

Tsofit Grant en est convaincue: »Tout ira pour le mieux. Les membres de la famille Peretz sont incapables de faire souffrir qui que ce soit, même leurs ennemis. Alors je sais que Victor et Shoula sauront trouver l’équilibre ».

Pour Zahrie, c’est aussi compliqué, d’autant que son père est veuf. Lorsque Tsofit lui demande s’il serait prêt à rencontrer la famille de Zahrie, il répond, avec douceur et tristesse: »Je ne peux pas. C’est plus fort que moi, je ne peux pas ». Zahrie aussi a eu la chance de grandir avec des parents merveilleux et elle entoure toujours son père avec la même affection.

Ouvrir la boite de Pandore

Si la joie des retrouvailles est toujours palpable six mois plus tard, la famille Peretz n’oublie pas le mal qui lui a été fait. »Nous comptons porter plainte contre la communauté juive de Casablanca. Les responsables sont décédés depuis, mais l’institution porte la responsabilité de leurs actes », nous annonce Raymonde. »J’ai grandi là-bas, je sais combien ces gens ont été mauvais envers nous. Je veux laver définitivement le nom de mes parents. Mon père n’a pas pu revoir ses enfants, je veux le faire pour lui et pour ma mère. Comment croire qu’une femme décrite comme débile, ivrogne, ait pu élever deux enfants, avec autant de réussite? Et plus que cela, c’est ma mère qui a élevé mes quatre enfants! Nous sommes tous équilibrés, avec de bonnes valeurs et nous ne portons aucune marque de violence! ».

Pour Raymonde et ses frères et sœurs, cette démarche judiciaire est fondamentale. »Nous devons ouvrir cette boite de Pandore », nous dit Victor, »Cette histoire concerne beaucoup plus de gens que l’on ne pourrait l’imaginer. Il n’y a pas que les enfants de la famille Peretz qui ont été enlevés. Malheureusement, d’autres l’ont été aussi, et je le constate à travers les témoignages que je reçois depuis la diffusion de l’émission. Je ne suis pas juge, je n’ai jamais jugé personne. Mais on doit nous rendre des comptes pour ces années de souffrance. Nous devons connaitre notre histoire, même si elle n’est pas belle. Ce n’est pas parce que c’est la communauté juive qui nous a enlevés que nous devrions nous taire. Au contraire; nous devons publier nos malheurs, nos fautes pour ne plus qu’elles se reproduisent ». Tsofit Grant s’est déclarée prête à les aider dans cette démarche.

Et si toutefois, ils obtenaient des dédommagements, Victor, son frère et ses sœurs, les utiliseront pour aider les personnes dans leurs cas, à retrouver leurs familles.

En arrière-plan, de g. à d.: Victor, Maxime, Raymonde. En avant-plan: Shoula, Marie, Zahrie

« Comme si nous ne nous étions jamais quittés »

Si la souffrance de Marie, les recherches acharnées pour retrouver ses enfants ne laissent personne indifférent, le bonheur de cette famille »recomposée », nous fait pleurer aussi, mais de joie cette fois!

Toute la fratrie l’affirme: »C’est comme si nous ne nous étions jamais quittés. Nous sommes tellement proches. Nous restons en contact en permanence, y compris avec notre sœur qui est en France. Nos enfants aussi ont été si heureux de gagner des cousins et ils s’entendent tous à merveille ».

»Avant nous n’avions pas véritablement de famille au sens large du terme », soulignent Shoula, Victor et Zahrie, « Aujourd’hui ça y est, nous avons une belle et grande famille. Quel bonheur! ».

Pourtant, un obstacle technique pourrait entraver quelque peu ce bonheur: Marie ne parle que l’arabe… Les enfants balaient cela! »Premièrement, Raymonde et Maxime, ainsi que nos neveux et nièces peuvent nous traduire. Mais surtout, vous savez, entre une mère et ses enfants, les mots ne sont pas ce qu’il y a de plus profond. Nous nous comprenons en parlant, chacun dans sa langue et même sans parler. Il suffit de se prendre les mains, de se regarder. Avec notre mère, nous partageons beaucoup de tendresse, elle nous bénit sans arrêt ».

La famille Peretz est désormais connue en Israël, l’émission a été largement suivie. N’était-ce pas dérangeant de livrer votre histoire ainsi, de faire entrer des caméras dans votre intimité? »Non », nous explique Raymonde, »parce que tout ce que nous avons reçu en retour, ce n’est que de l’amour. Je veux remercier tout le monde pour cette empathie, cette immense affection ». Victor, lui, estime que cette démarche, si elle est publique, n’est pas destinée uniquement à régler leur situation, elle doit pouvoir servir à d’autres.

Et la plus belle preuve que les caméras n’étaient pas intrusives, c’est la place que Tsofit Grant occupe dans la famille Peretz depuis cette enquête. « Il ne se passe pas un jour sans que je ne les appelle pour prendre de leurs nouvelles », avoue-t-elle, »Je garde toujours contact avec les personnes que j’aide. Cette fois, c’est encore plus fort ». Et c’est réciproque! Victor nous raconte même qu’elle a fêté son anniversaire chez lui, en présence de toute la famille Peretz!

Seule ombre au tableau, le sixième enfant, Esther, ne figure toujours pas sur les photos de famille. Tsofit la cherche toujours, elle n’est pas du genre à laisser le travail entamé. « J’irai jusqu’au bout pour la retrouver. J’ai le sentiment, qu’elle n’a pas été emmenée chez les Arabes comme on veut nous le faire croire. Je mènerai l’enquête jusqu’à son terme ». Nous savons qu’elle pèse ses mots. La famille Peretz vit sur un nuage depuis six mois, alors pourquoi pas, bientôt, encore un miracle?

Guitel Ben-Ishay