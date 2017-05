Les ministres orthodoxes ont participé aux cérémonies de souvenir

Comme chaque année, les ministres orthodoxes assistent à des cérémonies de souvenir pour les soldats de Tsahal. Le ministre de la Santé Yaakov Litzman (Yahadout Hatorah), hassid de Gour, était à Kiryat Gat pour représenter le gouvernement. Devant le mémorial, il a lu des psaumes et s’est incliné devant la mémoire de ceux qui sont tombés pour la création et l’existence de l’Etat d’Israël. Lors de son discours, il a déclaré que cette journée est placée sous le signe de l’unité du peuple et de l’effacement des différences d’origines et de tendances politiques ou religieuses « face au souvenir douloureux et sanglant ». Il a rendu hommage aux familles endeuillées qui ont perdu des soldats ou des proches dans des actes terroristes.

Le ministre des Cultes David Azoulay (Shass) a quant à lui représenté le gouvernement au cimetière militaire de Nahariya. Lors de son intervention, il a dit: « Notre cœur se brise devant ces tombes silencieuses qui expriment la bravoure et le sacrifice de ceux qui sont tombés et de leurs familles ». Il a assuré les familles que leur douleur est partagée par toute la population du pays. Il a également insisté sur l’unité nécessaire et le soutien à ceux qui défendent le pays contre les « assoiffés de sang qui cherchent à démoraliser le pays ».