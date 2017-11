Le ministre Yoav Galant impressionné par Beit-El

Le ministre de la Construction et du Logement Yoav Galant (Koulanou) dont d’aucuns affirment qu’il lorgne vers le Likoud, s’est rendu à Beit-El (Binyamin). Il s’est notamment rendu sur le site où est prévue la construction de 300 logements autorisée récemment par le Premier ministre. Le ministre a également eu droit à une visite guidée par des responsables de la localité qui lui ont notamment montré les plus récentes trouvailles archéologiques datant de l’époque des Hasmonéens.

Le président du conseil local, Shaï Alon a expliqué au ministre que Beit-El est en train de se transformer de village en petite ville avec des immeubles allant jusqu’à dix étages qui côtoient désormais les maisons individuelles. C’est sur le site où le patriarche Yaakov a fait le fameux rêve de l’échelle, que Yoav Galant a exprimé ce qu’il ressentait au plus profond de lui: « Quiconque se trouve ici, sur le lieu où Yaakov a fait ce rêve, pourra comprendre comment une personne peur recevoir de l’inspiration, en voyant tout Erets Israël, du nord au sud et de l’est à l’ouest. Il est extrêmement important que nous soyons ici. Nous voyons toute l’Histoire se dérouler. Un peu plus au sud, nous avons pu voir les fouilles concernant l’époque des Hasmonéens, puis du 2e Temple jusqu’à sa destruction. Chaque chose que nous regardons nous ramène à notre Histoire, l’histoire du lien entre le peuple juif et Erets Israël. C’est cela la vraie valeur. Ici, nous ne renforçons pas seulement notre possession de la terre ou la construction, mais aussi notre longue tradition et éduquons notre jeunesse en ce sens ».

Interrogé sur l’avenir de la construction dans cette région, le ministre a répondu: « Bien plus rapidement qu’à l’époque de notre patriarche Yaakov! Lentement mais sûrement, vous voyez que des miracles se produisent ici depuis toutes ces années. Je me souviens, comme jeune soldat, de Beit-El il y a trente-cinq ans. Certes, il y en a qui voudraient que cela aille plus vite et d’autres qui pensent inversement, mais en fin de compte, la direction est claire et c’est cela qui est important. Nous continuerons à construire parce que nous voyons loin ».

Vidéo:

Photo Flash 90