Un ministre pakistanais menace Israël d’attaque nucléaire à cause d’un article bidon

Selon la presse israélienne, la diffusion sur Internet d’un article complétement faux aurait poussé le ministre de l’Intérieur pakistanais à menacer l’Etat hébreu de représailles nucléaires.

Le ministre d’une des plus grandes puissances nucléaires au monde ne devrait pas dire ça, qui plus est sur Twitter. Le site d’information israélien The Times of Israel révèle que le ministre de la Défense du Pakistan a publié un message sur Twitter vendredi, dans lequel il menace indirectement l’Etat hébreu de représailles nucléaires: « Israël oublie que le Pakistan est aussi une puissance nucléaire ».

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) 23 décembre 2016

Les raisons du courroux Khawaja Muhammad Asif? Le dignitaire pakistanais aurait réagi à la diffusion d’un article diffusé sur Internet prêtant à son homologue israélien l’intention de menacer le Pakistan en cas d’envoie de troupes par Islamabad en Syrie pour combattre l’organisation Etat islamique.

Mais l’article en question serait complément bidon.

Une fausse information à l’origine de la menace

C’est un billet non signé publié mardi sur le site AWDnews.com qui a mis le feu aux poudres, détaille le site d’informations israélien. Le texte prête à Moshe Yaalon la citation suivante: « Si par malheur, ils [les troupes pakistanaises, NDLR] arrivent en Syrie, nous saurons quoi faire et les détruiront avec une attaque nucléaire ».

Problème, le ministre israélien n’a jamais prononcé cette phrase. D’abord parce que Israël n’a jamais confirmé disposer d’un arsenal nucléaire, ensuite car Moshe Yaalon… n’est plus le ministre de la Défense israélien, depuis la nomination du dernier gouvernement du Premier ministre Bejamin Netanhyaou et son remplacement par Avigdor Liberman en mai dernier. Le site israélien rappelle également que cette déclaration, si elle avait bien été faite, aurait fait « les gros titres dans le monde entier ».

« La déclaration attribuée à l’ancien ministre de la Défense Moshe Yaalon n’a jamais été faite […] L’article auquel a réagi le ministre de la Défense pakistanais est complètement faux », ont répondu ce samedi les autorités israéliennes, via un compte Twitter présenté comme celui du ministère de la Défense israélien par le Jerusalem Post.

@KhawajaMAsif reports referred to by the Pakistani Def Min are entirely false — Ministry of Defense (@Israel_MOD) 24 décembre 2016



Reste que Khawaja Muhammad Asif semble être coutumier des déclarations à l’emporte-pièce. En septembre dernier, suite aux frappes chirurgicales menées par l’Inde dans la région disputée du Cachemire, il avait déjà menacé d' »écraser l’Inde » et d' »user de son arme nucléaire », comme le rappelle Le Monde.

Lexpress.fr