Le ministre Levin scandalisé par une question d’une journaliste de Galei Tsahal

Les comparaisons sont parfois dangereuses, injustifiées et totalement déplacées. Selon le quotidien israélien Yedioth Aharonoth, une journaliste de Galei Tsahal aurait comparé le chef terroriste Marwan Barghouti, condamné par Israël à cinq peines de réclusion à perpétuité pour les nombreux attentats meurtriers qu’il a commandités, aux prisonniers du Eshel et du Leh’i, unités combattantes à l’époque de la Guerre d’indépendance. Elle l’aurait faite au cours d’une interview avec le ministre du Tourisme Yariv Levin, du Likoud.

Ce dernier aurait été scandalisé par ces propos, affirmant qu’il s’agissait d’une ‘comparaison révoltante’. Il aurait ajouté : « Il est honteux et scandaleux qu’une telle question puisse être posée sur les ondes d’une chaine gouvernementale israélienne ! » La journaliste prétendant qu’elle en avait le droit, au nom de la liberté d’expression que le ministre défendait lui-même, Levin aurait rétorqué : « Cela témoigne d’une ignorance totale et d’une déformation absolue de l’histoire. Il existe une différence énorme entre ces assassins abjects et nos hommes qui étaient des héros authentiques qui ont lutté contre une véritable armée d’occupation (l’armée britannique) et non contre l’armée de défense d’Israël (Tsahal) qui assure la protection de tous sur notre terre ».