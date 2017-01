Le ministre Israël Katz au Caveau des Patriarches

Le ministre des Transports Israël Katz était en visite au Mont Hevron pour inaugurer le nouveau réseau de transports publics interurbains instaurés pour la région. Il en a profité pour se rendre au Caveau des Patriarches. Depuis l’aula d’Itshak où il se trouvait et a participé à la prière du matin, Israël Katz a délivré un message à la population du pays:

« Nous avons inauguré aujourd’hui toute une série de nouvelles lignes d’autobus qui desserviront Kiryat Arba-Hevron et toutes les localités du sud du Mont Hevron. Nous sommes ici sur un lieu qui date de plus de 3800 ans depuis l’arrivée d’Avraham. puis Itshak, Yaakov et nos matriarches. Personne au monde ne peut venir et contester le lien profond qui nous relie ici avec les pères fondateurs de notre nation. Nous améliorons aujourd’hui le réseau de transports publics pour la population juive qui habite cette région afin qu’elle puisse de déplacer plus vite et avec sécurité (…) Nous espérons également que grâce à ce nouveau réseau, plus de Juifs d’Israël et du monde entier pourront se rendre dans cette ville et cette région. C’est aussi comme cela que nous renforcerons notre lien à nos racines ».

Photo Miriam Alster / Flash 90