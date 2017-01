La ministre Guila Gamliel au Parlement européen à Bruxelles

La ministre à l’Egalité sociale s’est exprimée au Parlement européen à Bruxelles dans le cadre d’un congrès de l’EIPA (Europe-Israel Public Affairs). Elle a appelé les pays membres de l’UE à légiférer contre les organismes de boycott. La ministre israélienne a rappelé que le BDS mène une véritable guerre contre Israël au moyen de mensonges dans les campus et par l’organisation de manifestations anti-israéliennes à travers le monde. Elle a insisté sur le fait que le BDS n’est aucunement intéressé à la solution du conflit israélo-palestinien mais recherche la mise au ban d’Israël et la délégitimation de son existence comme Etat juif et démocratique.

