Le ministre David Azoulay démissionne de la Knesset

Le ministre chargé des Cultes David Azoulay (Shass) a présenté au président de la Knesset Yuli Edelstein sa démission comme député. David Azoulay est atteint par une maladie et il est actuellement hospitalisé. Dans sa lettre, il explique qu’il ne peut plus assumer pour l’instant son mandat de député mais qu’il conserve le titre de ministre des Cultes. C’est son fils, Yinon Azoulay, 16e sur la liste Shass, qui occupera sa place dans les bancs de la coalition. Yinon Azoulay est jusqu’à présent assistant du président de Shass Arié Dery.

Ce dernier a réagi à la démission de David Azoulay: “J’ai appris avec tristesse la demande de mon ami le rav et ministre David Azoulay de quitter son siège de député pour des raisons de santé. David Azoulay compte de nombreux acquis dans le cadre de ses activités parlementaires et ministérielles. Il continuera cependant à oeuvrer comme ministre des Cultes en facilitant aux citoyens l’accès à tous les services religieux. Nous prions tous pour sa guérison complète et pour qu’il puisse bientôt reprendre toutes ses activités”.

Il y a un mois, c’était le vice-ministre des Finances Itzik Cohen qui abandonnait son siège de député, cette fois-ci en faisant jouer la “loi norvégienne”, permettant de faire entrer un nouveau député à la Knesset. C’est Dany Sayada qui le remplacera.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90