Le ministre allemand dit « ne pas comprendre » l’attitude du Premier ministre israélien

Dans une interview à une chaîne de télévision allemande depuis Israël, le ministre des Affaires étrangères Sigmar Gabriel a exprimé son « incompréhension » face à l’attitude du Premiee ministre israélien. Avec une fausse naïveté il a indiqué « qu’il est normal pour un chef de la diplomatie en visite dans un pays étranger de rencontrer des représentants de la société civile »! Il a demandé quel effet cela aurait si Binyamin Netanyahou en visite en Allemagne se verrait refuser une rencontre avec des ministres allemands. Le chef de la diplomatie allemande indiqué que l’annulation d’une rencontre avec le Premier ministre israélien « serait regrettable dans être une catastrophe pour autant ».

Yaïr Lapid, président de Yesh Atid, a estimé que Binyamin Netanyahou n’aurait pas dû annuler cette rencontre mais lui a donné raison au niveau de ses arguments: « S’il avait rencontré des représentants de l’extrême gauche allemande lors d’un voyage officiel, la chancelière Angela Merkel aurait réagi comme lui aujourd’hui ».

Le ministre de l’Education Naftali Benett soutient quant à lui totalement le Premier ministre: « Shovrim Shetika est une organisation anti-Tsahal et qui salit l’Etat d’Etat d’Israël. Il n’est pas normal qu’un diplomate de haut rang en visite dans un pays rencontre des représentants d’organisations qui luttent contre ce même Etat! ».

Mêmes réactions de soutien de la part du président de la Knesset Yuli Edelstein, du député Motti Yogev (Habayit Hayehoudi) et du directeur-général d’Im Tirtsou Matan Peleg qui salue « le courage du Premier ministre face aux Européens qui osent s’immiscer dans la politique israélienne et financent des organisations israéliennes qui agissent contre l’Etat d’Israël et Tsahal ».

