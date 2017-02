Mike Pence en visite à Dachau

Le vice-président américain Mike Pence s’est rendu au camp de concentration de Dachau situé au nord-est de Munich en Allemagne. Il était accompagné de sa famille ainsi que d’un survivant, Abba Naor, juif lituanien qui vit aujourd’hui en Israël. Mike Pence est actuellement à Munich pour assister à la conférence internationale sur la sécurité. Lors de sa visite, la famille Pence a assisté à un office religieux protestant dans l’enceinte du camp avant de respecter une minute de silence. Le vice-président américain a également allumé une flamme du souvenir et s’est entretenu avec une représentante du Conseil juif de Bavière.

Dachau fut le premier camp de concentration à avoir été érigé par les nazis. On estime a plus de quarante-mille déportés à y avoir trouvé la mort, dont des Juifs, des homosexuels, des Tziganes et des opposants allemands au nazisme. Ces sont les forces américaines qui libérèrent le camp le 29 avril 1945, sauvant ainsi trente-mille détenus qui s’y trouvaient encore.

