Mike Pence promet: « L’ambassade des Etats-Unis sera transférée à Jérusalem »

Le vice-président américain Mike Pence, très grand partisan d’Israël, s’est exprimé devant le 12e congrès du CUFI (Christians United for Israel) qui est la plus grande organisation pro-israélienne aux Etats-Unis. L’ambassadeur d’Israël Ron Dermer était présent. Créée en 2006, cette fédération compte plus de trois millions de membres répartis dans tous les Etats américains et elle organise en moyenne trente événements pro-israéliens par mois! Le CUFI a été fondé créé par le pasteur John Hagee, chef de file des évangélistes pro-israéliens aux Etats-Unis.

Mike Pence a fait ovationner le président Donald Trump qu’il a qualifié « d’ami indéfectible d’Israël ». Il a rappelé le voyage historique du président américain en Israël et sa déclaration solennelle faite en Vieille ville de Jérusalem sur le soutien sans faille de son administration à Israël. « Le président Trump et moi-même sommes du côté d’Israël pour la même raison que tout Américain qui aime la liberté, car nous portons les mêmes valeurs, poursuivons les mêmes buts et livrons le même combat », a notamment dit le vice-président américain.

Evoquant le transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem et s’est engagé: « Je vous promets que le président Donald Trump honorera sa promesse et transfèrera l’ambassade à Jérusalem. La question n’est pas de savoir si cela se fera mais quand cela se fera ».

Mike Pence a aussi évoqué la question iranienne et réaffirmé que les Etats-Unis de Donald Trump continueront à lutter contre le soutien de l’Iran à des organisations terroristes et contre ses tentatives de déstabiliser la région. Il a également souligné que Washington ne permettra jamais à l’Iran d’atteindre l’arme atomique.

Faisant allusion à la trahison de l’Administration Obama, le vice-président américain a promis que « les Etats-Unis de Donald Trump soutiendront les alliés traditionnels des Etats-Unis et combattront leurs ennemis ».

Il a eu a de nombreuses reprises des mots très chaleureux pour Israël et le peuple juif, citant des versets bibliques et rappelant notamment la promesse faite par D.ieu à Abraham: « Ceux qui te bénissent seront bénis et ceux qui te maudissent seront maudits ».

Sa phrase de conclusion a été particulièrement émouvante: « Je suis convaincu qu’avec vous et avec le président Trump à la Maison-Blanche, les meilleurs jours sont à venir pour l’Etat d’Israël et les Etats-Unis. Que D.ieu vous bénisse, que D.ieu bénisse l’Etat juif d’Israël et que D.ieu bénisse les Etats-Unis d’Amérique ».

Vidéo: