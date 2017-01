Mike Huckabee impressionné par le Caveau des Patriarches

L’ancien gouverneur de l’Arkansas Mike Huckabee, en visite en Israël depuis quelques jours, s’est rendu dans la journée à Hévron et a visité le Caveau des Patriarches, Maarat Hamahpela.

Impressionné par ce qu’il voyait autour de lui, il a déclaré que le site était ‘l’un des endroits les plus singuliers au monde’, et déploré les restrictions empêchant l’accès de certains endroits du lieu saint au public à cause des objections des Musulmans.

Huckabee a estimé que le Tombeau des patriarches devrait être libre, ouvert et accessible à tout le monde ‘pour que chacun puisse reconnaître qu’une grande partie de l’histoire se jouait sur ces lieux’.