Que mijotent Netanyahou et Trump ? Par David Sebban

Il est parfois des rumeurs qui, lorsqu’elles se répètent, s’amplifient et convergent avec des faits avérés, deviennent si tangibles que toutes les rédactions du pays bruissent à l’unisson. C’est précisément ce qui est en train de se passer à l’aune des premières démarches entreprises par la nouvelle administration américaine pour relancer le processus de négociation (personne n’ose encore parler de paix) entre Israéliens et Palestiniens.

Les indications que quelques chose se trame sont légion :

Les difficultés à transférer l’ambassade américaine à Jérusalem malgré les promesses répétées de Trump,

L’évocation au Caire, à Aman et même à Ryad d’une conférence régionale

L’arrêt des autorisations de mise en chantier en dehors des 3 grands blocs de localités juives en Judée-Samarie (malgré tous les engagements et grandes déclarations)

Le retour sur le devant de la scène de la mise en place d’une coalition au Proche-Orient de pays « modérés » qui pourrait faire face à l’Iran (idée chère à Netanyahou, mais quel sera le prix à payer par Israël ?)

Ajoutez à cela, les fuites dans l’entourage de Mahmoud Abbas, selon lesquelles Trump aurait proposé aux Palestiniens un deal : la reprise de pourparlers avec Israël en échange du gel de la construction juive dans les localités de Judée Samarie et l’annulation du transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem.

Hier encore, Saeb Erekat, le négociateur en chef de l’Autorité Palestinienne évoquait une « offre historique » de la part des américains qui sera présentée à Abbas au cours de sa visite le mois prochain à la Maison Blanche. Un quotidien des émirats (Al-Khaleej) précise même que la reprise des négociations s’effectuera depuis Aman en Jordanie en présence des américains.

Il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas comprendre les intentions des uns et des autres. Ajoutez à cela les tractations menées par Netanyahou avec le chef de l’opposition Itshak Herzog, et vous obtiendrez la composition de la future coalition, une fois que l’actuelle se sera disloquée, sitôt l’officialisation de l’entente Trump-Netanyahou et de ses modalités.

Reste encore une inconnue, elle est de taille et récurrente. Comment réagiront les responsables palestiniens.

