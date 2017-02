Migdalei Hayam Hatihon: « Passionnant à vivre »

Migdalei Hayam Hatihon est l’une des principales chaines de résidences privées pour seniors en Israël. Leader du secteur depuis trente ans, Migdalei Hayam Hatihon comprend sept résidences à travers le pays, hébergeant 1500 personnes.

LPH vous emmène à la découverte de la résidence de Bat Yam qui attire un nombre croissant de pensionnaires francophones.

Vivre entouré et dans des prestations de luxe

La résidence Migdalei Hayam Hatihon de Bat Yam propose des solutions de logement de luxe, diversifiées et adaptées à des besoins différents, dans un cadre naturel d’exception. En effet, cette résidence s’élève au bord de la Méditerranée et offre un panorama splendide sur la mer.

C’est d’ailleurs pour cette raison que Ruth, une des pensionnaires que nous avons rencontrée, a choisi de quitter Jérusalem: « Nous vivions avec mon mari à Jérusalem près du théâtre. Nous avions envie de vivre au bord de la mer. Cette vue donne le sentiment d’être toujours libre! Si un jour je suis confrontée à des difficultés pour marcher, je n’aurais qu’à regarder la mer pour voyager ». Cette rescapée de la Shoah, originaire de Roumanie, est arrivée en Israël en 1947, avant d’épouser un Français. Anciennement médecin, Ruth s’est découverte une nouvelle passion depuis le décès de son époux: la peinture. Elle s’y adonne dans son bel appartement de la résidence. « Je suis assez solitaire », nous confie-t-elle, « alors même si de très nombreuses activités nous sont proposées, je garde mon intimité, je sors au théâtre, je me promène le long de la plage et je ne partage avec les autres pensionnaires que lorsque je le décide ».

Ceci étant Ruth est heureuse de savoir qu’elle a tout près d’elle des amies, des personnes à qui parler et même se confier. C’est aussi ce qu’apprécie Gilberte, cette autre dame francophone, qui réside à Migdalei Hayam Hatihon depuis le décès de son mari: « Je me sentais seule et surtout la nuit, j’avais peur. Ici, je me sens en sécurité », nous dit-elle.

Le personnel présent en quantité est apprécié et la résidence, outre ses nombreuses activités artistiques, culturelles et sportives, offre également des infrastructures de luxe avec piscine, jacuzzi ou encore restaurant. « J’essaie d’aller nager tous les jours », nous raconte Renée, qui aime la possibilité de se retrouver entre amies dans la résidence, « on nous propose même des cours d’hydrothérapie ».

Un lieu de rencontres et de découvertes qui s’ouvre aux Francophones

Gilberte nous explique être très heureuse ici: »je me plais, cela convient parfaitement à ce dont j’ai besoin. Et je prends beaucoup de plaisir à discuter tous les soirs avec mes amies ».

L’équipe de Migdalei Hayam Hatihon a bien cerné les attentes des seniors d’aujourd’hui. La résidence est avant tout un lieu de rencontres et de découvertes, dédié à l’activité intellectuelle et culturelle. Et ces petits plaisirs sont également disponibles en français: films, spectacles, théâtre qui s’ajoutent aux nombreuses activités générales (concerts, excursions,…). Une communauté ainsi qu’une équipe francophone, expérimentée et à l’écoute vient compléter ce tableau.

La devise de Migdalei Hayam Hatihon, « Passionnant à vivre », se décline tout au long de l’année à travers une multitude d’activités et prend tout son sens, pour une retraite sereine, enrichissante et motivante.

Pour plus de renseignements:

Tél: 972-54-4243534

Mail: [email protected]