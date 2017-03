Migdalei Hayam Hatichon:  »Passionnant à vivre » pour les Francophones aussi

Le rendez-vous avait été pris pour le lundi 20 mars pour une matinée au Migdalei Hayam Hatichon de Bat Yam. Au programme, une conférence de Daniel Haïk, une rencontre avec les résidents et une présentation de la résidence par la responsable francophone Yaël Bar David. Le tout présenté par Avraham Azoulay.

Migdalei Hayam Hatichon est l’une des principales chaines de résidences services pour seniors en Israël. Parmi les leaders du secteur depuis trente ans, Migdalei Hayam Hatichon comprend sept résidences à travers le pays, hébergeant 1500 personnes.

»Face à la demande et au besoin réel, Migdalei Hayam Hatichon a décidé de doter l’une de ses résidences, de services en français », explique Yaël Bar David.

Parmi toutes les résidences du réseau, c’est celle de Bat Yam qui a été choisie pour accueillir cette population, »parce qu’elle est proche de Tel Aviv et du centre du pays et parce que toutes les chambres donnent sur la mer », précise Yaël.

Lors de cette rencontre matinale, plus de 60 personnes, de plus ou moins 75 ans, sont venues écouter les explications autour de ce projet.

L’ensemble du réseau fait l’objet de contrôle du Ministère des affaires sociales sur le plan de la santé, mais aussi médical et financier, avec une transparence totale des comptes de chaque résidence.

Yaël Bar David a insisté sur les points forts de Migdalei Hayam Hatichon: un réseau leader de résidences services de luxe qui existe depuis plus de trente ans, avec un service médicalisé et des formules de financement adaptées. Et ce qui a largement été souligné, outre ces atouts, c’est le fait que les activités et services médicaux sont tous dispensés en français.

La chaine de résidences veut appliquer aux francophones, anciens comme nouveaux, son slogan qui se décline en trois mots: Passionnant à vivre!

Pour plus de renseignements:

Yaël Bar David: 054-4243534