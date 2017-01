Micke Huckabee à la Knesset

L’ex-gouverneur de l’Arkansas Mike Huckabee est en Israël et a été notamment reçu à la Knesset à l’invitation du député Likoud Micky Zohar. Il y a rencontré diverses personnalités telles que Motti Yogev, Bertzalel Smotrich et Shouli Moualem (Habayit Hayehoudi), Yehouda Glick, Yoav Kich, Sharren Haskel et Oren Hazan (Likoud) ou encore Oded Revivi maire d’Efrat et responsables des Relations extérieures au Conseil des localités juives de Judée-Samarie. Mike Huckabee appartient à l’aile évangéliste du Parti républicain et il est l’un des hommes politiques américains les plus pro-israéliens à l’heure actuelle.

Lors de la réception donnée en son honneur, il a sévèrement critiqué le discours de John Kerry, « sans précédent dans l’histoire des relations entre les Etats-Unis et Israël ». Il a qualifié la résolution deu Conseil de sécurité de « décision odieuse et empreinte de haine ». Il a dit: « On condamne les maisons que construit Israël mais pas l’arme atomique que construit l’Iran » a-t-il aussi dit.

L’ancien candidat à la présidentielle a donné son explication à la haime dont est l’objet Israël dans le monde: « Le monde vous déteste non pas pour l’endroit où vous êtes installés mais pour ce que vous êtes. Le monde musulman a une superficie gigantesque et il n’y a aucune raison pour que vous fassiez des concessions territoriales ou divisiez Jérusalem… »

Mike Huckabee a ensuite souhaité que le président Donald Trump saura mener une politique radicalement différente de celle de Barack Obama concernant Israël.

Photo Wikipedia