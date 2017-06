Michel Onfray : « Sarah Halimi a été tuée deux fois »

Sarah Halimi a-t-elle été tuée en raison de sa religion ? Pour le philosophe Michel Onfray, la réponse ne fait aucun doute. « Les femmes juives qui ont été insultées à cause de leur judéité et qu’on défenestre après les avoir traitées de sale juive et après avoir crié Allah Akbar, ça n’est pas un crime antisémite, ça n’est pas un crime commis par un musulman intégriste. C’est quelque chose qui a été fait par un fou qui a perdu la raison à ce moment-là », s’indigne l’auteur de La Cour des miracles.

Michel Onfray a signé avec une quinzaine d’intellectuels un appel dans Le Figaro pour que la vérité de ce meurtre soit enfin révélée. Dans sa vidéo, il s’interroge sur le silence autour de ce meurtre : « Comment peut-on tuer deux fois cette pauvre dame ? En ne donnant pas à cette info l’écho qu’elle aurait mérité, c’était considérer que l’écho de ce meurtre ne comptait pour rien. »

Il déplore également un certain déni. « À chaque fois qu’il y a une surenchère dans la terreur, il y a une surenchère dans la dénégation de la terreur. » « Tout réel est aujourd’hui évacué et balayé s’il est susceptible de faire le jeu du Front national. Mais le réel se venge toujours un jour », poursuit-il.

Le 4 avril dernier, Sarah Halimi, Française de confession juive, a été torturée à son domicile. Le coupable a crié Allah Akbar avant de défenestrer sa victime de 65 ans. Si une information judiciaire a été ouverte le 14 avril par le parquet de Paris, elle l’a été pour homicide volontaire et le caractère antisémite de ce meurtre n’a pas été retenu.