Michael Sferd: « L’aide de la communauté internationale est indiispensable pour la gauche israélienne »

L’avocat Michael Sferd, qui représente notamment les organisations pro-palestiniennes Yesh Din et Shovrim Shetika, aime donner des conférences anti-israéliennes à l’étranger, comme tous ses amis gauchistes. Récemment, il a donné une conférence à l’Université de New-York sous le titre « Lutter en faveur des droits de l’homme devant les tribunaux de l’occupant ». La conférence était à l’initiative de deux organisations d’extrême gauche: Jewish Voice for Peace et Students for Justice in Palestine.

Michael Sferd a été enregistré confiant à l’assistance que « la voix des organisations de gauche tend à s’affaiblir en Israël » et que « leur dernier rempart sont la communauté et l’opinion publique internationales ». Sous-entendu pour entraîner des pressions extérieures sur le gouvernement israélien.

Il a aussi accusé le gouvernement israélien d’exagérer volontairement l’influence des ONG de droits de l’homme et du BDS afin de monter l’opinion israélienne contre elles et justifier des mesures législatives contre leur financement et leur action. Il a d’ailleurs regretté que la Cour pénale internationale de la Haye n’ait pas assez de pouvoirs pour traîner en justice des soldats israéliens. Michael Sferd a également qualifié des organisations comme Im Tirtsou ou NGO Monitor de « bandes de voyous qui sont accrochées à la parole de Binyamin Netanyahou ».

Il a conclu en regrettant que les ONG de gauche n’aient pas réussi à changer le discours majoritaire en Israël, ce qui les oblige à chercher désespérément le soutien de l’étranger.

Photo Uri Lenz / Flash 90