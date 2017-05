Meyer Habib surpris par ses fans à son arrivée à l’aéroport Ben Gurion

Meyer Habib est arrivé hier en Israel où a commencé sa campagne pour sa réélection en tant que député de la 8ème circonscription. Sur place l’attendaient de nombreux militants venu l’accueillir comme il se doit. Meyer Habib a publié la vidéo sur son compte facebook et a déclaré: « chaque arrivée en Eretz est une joie et une surprise m’attendait à l’aéroport. Vous êtes des centaines à vous mobiliser, Cela me va droit au coeur ! »

Sur le terrain, la campagne de Meyer Habib prend de l’importance et de nombreuses affiches et banderoles ont déjà été posées dans les principales villes francophones d’Israël.

Aujourdh’hui ce vendredi et Chabat il a annoncé qu’il serait à Netanya et ce lundi est prévue l’ouverture officielle de son QG principal se situant à Jérusalem.

Meyer Habib a déclaré: » il est important de mobiliser un maximum de personnes. Ces élections sont cruciales. J’ai besoin de votre soutien afin de pouvoir continuer à me battre pour vous, pour vos droits et vos valeurs »

Habib est le candidat unique de la droite et du centre aux élections législatives dans la 8ème circonscription des Français de l’étranger, sous la double étiquette LR-UDI. Lors de son mandat, Meyer Habib a été très actif pour les Français de l’étranger.

De plus, Meyer Habib s'est démarqué pour son action réussie pour la reconnaissance des diplômes des dentistes et pharmaciens, pour son combat pour les Chrétiens d'Orient, pour son combat contre le terrorisme et évidement pour le soutien qu'il apporte à Israël. On se souvient particulièrement de ses prises de paroles contre la décision de la France à soutenir le vote de l'Unesco qui faisait de Jérusalem, le Kotel et le Mont du Temple des sites exclusivement musulmans. Grâce à un amendement il a réussi à obtenir la dématérialisation des certificats de vie dès le 1er janvier 2018. Cela veut dire que nos retraités n'auront plus à se déplacer jusqu'au consulat pour prouver leur existence. Meyer Habib a réaffirmé sa volonté de se battre pour dématérialiser un maximum de formalités administratives qui empoisonnent la vie des Français de l'étranger.

« Il y a encore beaucoup à faire » a déclaré Meyer Habib et poursuivit: « c’est pourquoi je vous demande de me renouveler votre confiance pour que je puisse continuer mon combat ».