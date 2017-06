Meyer Habib:  »Je persiste et signe, merci au Tout Puissant ! »

Suite à la polémique lancée par certains médias français au sujet du message de remerciement du député Meyer Habib le soir de sa victoire; ce dernier a tenu à faire une mise au point sur sa page FaceBook.

Après une campagne très difficile et une magnifique victoire, dans l’impossibilité de répondre individuellement à tous vos messages, je tenais, une fois encore, à vous dire merci du fond du cœur.

Cette victoire est avant tout la vôtre, la victoire du peuple.

Et c’est une joie immense, jour après jour, de voir le bonheur et l’enthousiasme qu’elle a suscitée notamment en Israël et en France mais aussi en Grece et en Italie.

Merci à mes amis politiques, merci à ma famille, merci à mes collaborateurs, merci aux centaines de bénévoles qui ont fait un travail remarquable sur le terrain.

Enfin, je persiste et signe, merci au Tout Puissant !

N’en déplaise à cette gauche caviar qui s’est déchaînée ces derniers jours suite à la publication le 18 juin d’un message de remerciement, réalisé à mon QG de Jerusalem, dans l’euphorie de la victoire, entourés de ma famille et de mes proches et vu près de 800 000 fois!!

Je suis Député Français, juif et croyant. Je suis aussi partisan de la laïcité, c’est-à-dire d’une neutralité de l’Etat à l’égard des religions. L’un n’exclut pas l’autre.

Pour moi, comme pour des millions de Français mais aussi de grandes démocraties qui n’hésitent pas à proclamer « in G-d we trust », « G-d bless America » ou d’entonner « G-d save the Queen », la croyance fait partie intégrante de la vie. Ce n’est pas le cas de tous les Francais et je respecte les choix de chacun. C’est aussi cela la laïcité.

Pour un croyant, la foi n’est pas qu’un soutien spirituel face aux vicissitudes de la vie, c’est aussi une posture d’humilité et de gratitude devant les joies de l’existence.

Ils sont si mauvais perdants et d’une totale malhonnêteté intellectuelle. Ils font semblant de ne pas comprendre qu’il s’agit de joie et d’humilité et non de bigoterie ou de superstition.

Pour cette police de la pensée, frappée d’hémiplégie intellectuelle, un francais Juif doit taire son judaïsme.

Je n’ai pas entendu le moindre commentaire sur la visite, cette semaine, du Président de la République, tout à fait légitime par ailleurs, à la Mosquée de Paris pour l’iftar du Ramadan.

A cette gauche juive bien-pensante, guidée par un Enderlin hystérique, un Askolovitch haineux, un Smolar totalement biaisé ou un Frédéric Haziza prétentieux, qui n’ont jamais été élus nulle part, cette clique pseudo-journalistique, qui n’informe pas mais crache son obsession des « colonies », sa haine de Netanyahu, des barbus et des « rabbins », je dis : oui pendant deux mille ans d’exil, c’est la Torah et la tradition qui ont sauvé le judaïsme de l’extinction!

Cette gauche encore, qui comme les pires antisémites, est allergique, aux barbes, aux kippas, confond laïcité et athéisme et tolère plus facilement des candidates voilées LREM ou des élues France Insoumise qui défendent des rappeurs qui chantent « nique la France »…

Cette gauche enfin, qui croyait sa victoire acquise, qui l’a touchée du doigt au premier tour mais le peuple en a décidé autrement ! Je leur demande de méditer ce score : 88% contre 12% en Israël et 58-42 sur l’ensemble de la circonscription.

Alors de grâce, donneurs de leçon professionnels, je vous demande d’avoir un peu de dignité et de respect, au moins pour les électeurs.

Face à cette haine et ce dénigrement, j’ai été très touché et conforté par ces milliers de messages de soutien reçus de Juifs mais aussi de Chrétiens et de Musulmans. Merci.

Shavoua tov et bonne semaine à tous.

PS : pour rassurer certains de vous, je continuerai aussi à jouer de la guitare ! 🙂

PS 2 : je joue aussi du piano. 🙂