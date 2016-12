Meyer Habib : »Jamais un Juif ne sera colon sur sa terre ancestrale, jamais il ne sera étranger à Jerusalem, en Judée ou en Samarie! »

ULTIME LÂCHETÉ D’OBAMA

D’Israel ou je me trouve, je me suis longuement entretenu jeudi matin à son domicile à Jerusalem avec Benyamin Netanyahu, qui me faisait déjà part de ses craintes concernant la probable abstention des Etats-Unis sur la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU relative à la Judée-Samarie et Jerusalem.

Alors qu’Israël, aidé par l’équipe de transition du nouveau President des Etats-Unis Donald Trump, était parvenu à déminer le projet de résolution égyptien, Obama a instrumentalisé la Nouvelle-Zélande et le Sénégal pour reprendre le texte initial…