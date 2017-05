Meyer Habib dénonce les propos d’Oren Hazan

Le député français Meyer Habib (UDI), représentant des Français de l’étranger pour a 8e circonscription a vigoureusement réagi aux propos du député israélien Oren Hazan (Likoud) qui avait exprimé son soutien à Marine Le Pen lors d’une interview à une chaîne étrangère.

Meyer Habib a dit: « Je dénonce avec vigueur ses propos. Je l’ai également dit au premier ministre Netanyahou: Oren Hazan ne représente que lui-même. Qu’il se taise! Il a exprimé son soutien à une candidate qui entend interdire la sheh’ita, dont le père est un antisémite déclaré et un négationniste, qui soutient Dieudonné et qui s’est choisie un candidat anti-israélien au poste de Premier ministre. Qu’Oren Hazan s’occupe de ce qu’il sait faire et qu’il nous laisse parler des sujets qui touchent la France ».

Le député français a rajouté qu’un Juif ne peut apporter son suffrage à Marine Le Pen et que lui-même n’hésitera pas une seule seconde et votera pour Emmanuel Macron en dépit de ses divergences politiques avec lui.

Photo Illustration