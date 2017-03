Meyer Habib demande l’interdiction d’une ‘manifestation de la haine du juif et d’Israël’

Meyer Habib, député de la 8e circonscription des Français de l’étranger, a adressé une lettre au ministre français de l’Intérieur Matthias Fekl pour lui demander d’interdire un rassemblement à Paris en faveur du ‘boycott d’Israël’ et de la ‘séparation du CRIF et de l’Etat’. Il est organisé samedi 1e avril par des associations antisionistes.

Il a notamment écrit : « Alors que nous sommes en état d’urgence, que 250 de nos compatriotes ont été assassinés en un an et demi, que les Français juifs figurent au premier rang des cibles des djihadistes, qu’on a tué à Toulouse et à l’Hyper Cacher au nom de la haine d’Israël, que la société française est plus fracturée que jamais, notre pays ne peut tolérer pareils débordements. Il faut interdire cette manifestation sur le champ, avant qu’il ne soit trop tard ».

Affirmant qu’il s’agissait d’une ‘manifestation de la haine du juif et d’Israël’, il a ajouté : « Il faut interdire cette manifestation car l’antisémitisme aujourd’hui en France se nourrit d’abord de la haine d’Israël. Cette haine se drape dans l’habit politiquement correct du soutien à la cause palestinienne et de la campagne d’appel au boycott dite « BDS ». Il a rappelé dans ce contexte que l’appel au boycott était illégal en France.