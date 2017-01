Meyer Habib: « La conférence de Paris symbolise la disparition du sentiment de honte »

A la veille du sommet de Paris sur le conflit israélo-palestinien, le député français Meyer Habib a vigoureusement dénoncé cette initiative française. « Il s’agit d’une initative malheureuse et contre-productive qui sera en réalité un tribunal anti-israélien », indique le député qui voit dans cette démarche une tentative de forcer la main à Israël pour retourner aux frontières d’avant le 4 juin 1967.

Meyer Habib « s’étonne » par ailleurs de la tenue d’un tel forum réunissant soixante-dix pays pour parler d’Israël alors qu’il se serait attendu à un tel sommet pour organiser la lutte contre Daech et les terrorisme international qu’il soit d’origine sunnite ou chiite! « Mais ce ne sera évidemment pas le cas », reconnaît le parlementaire. Meyer Habib dénonce l’obsession de la communauté internationale qui s’acharne sur « le seul Etat juif au monde et l’unique démocratie du Proche-Orient, île de stabilité dans la région et qui partage les mêmes valeurs humanistes que l’Occident ».

Le député prend à témoin les informations qui ont filtré quant au document final de la conférence et qui ne laissent planer aucun doute sur l’intention des délégations présentes: c’est Israël qui est le responsable principal de l’impasse du processus de paix.et l’Autorité Palestinienne bénéficiera d’une indulgence coupable.

Meyer Habib rappelle que la paix est le voeu le plus cher de tous les Israéliens mais qu’elle ne pourra pas venir au moyen d’un affaiblissement d’Israël tel que la communauté internationale tente de le faire ni tant que le terrorisme persistera.

Il conclut en reprenant l’argument très juste de Binyamin Netanyahou: « Ce conflit n’est pas territorial mais culturel. Le sommet de Paris symbolise la disparition du sentiment de honte ».

Photo Hadas Parush / Flash 90