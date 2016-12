Meyer Habib: « La conférence de Paris est une honte internationale »

Dans une interview accordée à Aroutz 7 le député français Meyer Habib a déclaré que la prochaine conférence sur le Proche-Orient qui aura lieu à Paris le 15 janvier sera celle de la « honte internationale » et non celle de la paix . Le député a souligné que le président Barack Obama échoué sur toute la ligne dans sa politique au Proche-Orient, notamment en Syrie, et qu’il veut à tout prix enregistrer encore un succès sur le dos d’Israël juste avant de quitter la Maison-Blanche. « Imposer à Israël de revenir aux lignes d’avant 1967 c’est vouloir qu’Israël revienne aux ‘frontières d’Auschwitz' » a dit le député, reprenant la célèbre phrase d’Abba Ebban.

Meyer Habib ne craint cependant pas l’avenir, et s’est dit convaincu que Jérusalem restera la capitale une et indivisible de l’Etat d’Israël. Il a confié recevoir de nombreux appels téléphoniques de confrères députés français qui dénoncent la résolution du Conseil de sécurité et estiment que toutes les lignes rouges ont été franchies par l’ONU concernant Israël. Il a exprimé sa honte que la France ait voté en faveur de cette résolution, « donnant ainsi une récompense au terrorisme jihadiste alors qu’elle même le subit de plein fouet ».

Le député français s’est cependant dit rassuré par le fait que Donald Trump va bientôt entrer en fonction et convaincu qu’il honorera ses engagements, notamment le transfert de l’ambassade des USA à Jérusalem.

Il s’est également réjoui et félicité de l’arrivée en Israël du maire de Nice et président de la région PACA Christian Estrosi, qui tient à manifester son soutien au Premier ministre Binyamin Netanyahou face à l’offensive de l’Autorité Palestinienne à l’ONU.

Enfin, Meyer Habib a indiqué qu’il est en Israël pour soutenir ceux qui demandent l’extension de la souveraineté israélienne sur les blocs d’implantations de Judée-Samarie: « Nous avons vu où les concessions ont mené Israël, il faut manitenant imposer des réalités sur le terrain », a conclu en substance le député.

Vidéo:

Photo Wikipedia