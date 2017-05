Meyer Habib annonce sa candidature pour sa réélection

Sur un post facebook publié aujourd’hui, Meyer Habib a annoncé sa candidature aux élections législatives:

« JE SUIS CANDIDAT A MA REELECTION LES 4 ET 18 JUIN PROCHAINS : MOBILISEZ VOUS ! » a demandé le candidat dans une vidéo.

« Il y a quatre ans, vous m’avez élu Député. Ensemble, nous avons fait un long chemin.

Les 4 et 18 juin prochains, je serai le candidat unique de la droite et du centre aux élections législatives dans la 8ème circonscription des Français de l’étranger, sous la double étiquette LR-UDI.

En cette période trouble, ces élections sont cruciales pour l’avenir de notre pays.

Si je soutiens sans hésitation Emmanuel Macron au second tour des présidentielles, ma conviction est qu’il faudra une majorité parlementaire de droite et du centre, indispensable pour redresser la France et rompre définitivement avec la politique socialiste désastreuse de François Hollande.

J’aurai besoin de vous tous !

Votez et faites voter autour de vous.

Vous êtes hélas encore trop nombreux à vous abstenir.

Chaque bulletin va compter !

Je vous invite à rejoindre mon comité de soutien sur mon site : www.meyerhabib2017.com

J’ai tenu à vous adresser un message, ici en version courte, que vous trouverez ci-après.