Mexique: Israël au secours des sinistrés du tremblement de terre

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a tenu à féliciter les équipes de secouristes israéliens de Tsahal qui oeuvrent au Mexique pour aider les personnes sinistrées ou retrouver des personnes disparues après le séisme qui a frappé le pays. Il s’est entretenu avec l’ambassadeur d’Israël à Mexico Yoni Peled ainsi qu’avec le chef de la délégation des secouristes de Tsahal, le général (rés.) Doudi Mizrahi.

Binyamin Netanyahou a notamment dit à ce dernier: « Vous accomplissez une grande mitsva, vous apportez la lumière d’Israël dans le monde. Ce que vous faites est très important sur le plan humanitaire mais aussi dans le but que les monde voit Israël tel qu’il est réellement. Vous apportez beaucoup de fierté et d’honneur à l’Etat d’Israël… ».

La délégation israélienne agit sur deux sites: à Alvaro Obregon, sur le site d’un immeuble de bureaux de six étages qui s’est entièrement effondré et dans lequel se trouvait environ une cinquantaine de personnes et un immeuble d’habitation dans la région de Tlalpan, d’où ont été entendus des bruits sous les décombres.

Par ailleurs, des ingénieurs israéliens sont dans des zones touchées afin de donner des conseils pour la protection des populations en cas de nouvelles répliques.

La délégation israélienne, forte de soixante-dix soldats et officiers de la Défense passive et de l’armée de l’ait est arrivée jeudi à Mexico et été a accueillie par des vivats et applaudissements par la population.

Vidéo:

https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%A7/#popup_id_00000000-0000-0000-0000-000000000000989301

Photo porte-parole Tsahal