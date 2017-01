Mexique: la compagnie pétrolière nationale achète du matériel israélien

La compagnie nationale pétrolière mexicaine Pemex tente de lutter contre le fléau des vols de pétrole des oléoducs ou des réservoirs par des bandes organisées appelées huachicoleros.

La compagnie mexicaine a décidé d’acquérir des camions de type Stalker et Tiger de fabrication israéliennequi patrouilleront dans les zones à risques. Il s’agit de camions rajoutés d’une remorque, tous deux équipés de systèmes de radars et de caméras électro-optiques donnant une image exacte de tout ce qui se situe sur un rayon de 24 km et au besoin avertir les forces de police les plus proches. La remorque reçoit également des informations par les drones qui patrouillent dans le secteur ainsi que des images satellite traitées par son équipement.

Ces bandes organisées de malfaiteurs sont particulièrement présentes dans la région de Puebla, au sud de Mexico, surnommée « région chaude ». Les autorités mexicaines estiment à quinze-mille le nombre de réservoirs ainsi dévalisées chaque jour dans cette zone, ce qui est équivaut à deux millions de litres quotidiens, qui sont ensuite écoulés au marché noir par les malfaiteurs.

Photo Illustration