Meurtre d’une résidente d’un Kibboutz : un suspect arrêté

Un Arabe de 27 ans du village de Marar, dans le Nord d’Israël, soupçonné du meurtre de son amie Tehila Nagar, a été inculpé ce mercredi matin au tribunal de district de Nazareth. Raad Roshrosh aurait commis son crime le mois dernier. Le corps de la jeune femme a été retrouvé près de la localité de Migdal. Il portait de nombreuses traces de violences.

Tehila Nagar, 31 ans, du Kibboutz de Guinossar, avait une relation avec Roshrosh depuis près d’un an et demi et était victime de violences de sa part. Sa famille avait fini par porter plainte à la police deux semaines avant son assassinat. Roshrosh avait alors été arrêté et gardé en détention pendant cinq jours au cours de l’enquête.

Mais la jeune femme ayant refusé d’engager des poursuites contre lui, les policiers ont été contraints de relâcher Roshrosh qui, selon l’accusation, aurait alors décidé de se ‘venger’.