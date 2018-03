Meurtre de Mireille Knoll: le Parquet retient le mobile antisémite

A l’inverse de l’affaire Sarah Halimi hy”d, la justice française n’a pas traîné le pieds pour reconnaître que l’ignoble assassinat de Mme Mireille Knoll hy”d était bel et bien un acte “purement” antisémite. Le Parquet a ouvert une information judiciaire pour “assassinat à raison de l’appartenance vraie ou supposée de la victime à une religion et sur personne vulnérable». La justice poursuit aussi les suspects pour “dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes”.

L’enquête progresse assez rapidement et on apprend par exemple que le deuxième suspect arrêté dimanche était déjà “connu des services de police” et avait déjà effectué une peine de prison. Le Parquet de Paris a toutefois refusé de fournir d’avantage d’informations sur les deux suspects interpellés qui ont été déférés devant un juge d’instruction.

Plusieurs autres réactions sont à noter. Celle du Grand rabbin de France, Haïm Korsia qui s’est dit “horrifié par la tragique disparition de Mireille Knoll, rescapée de la Shoah, presque un an jour pour jour après le meurtre de Sarah Halimi-Attal”. Celle aussi du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui depuis Jérusalem a déclaré au début de son entretien avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou: “J’ai eu un moment d’émotion quand je quittais la visite très émouvante de Yad Vashem et que j’ai appris qu’une rescapée de la Shoah avait été assassinée à Paris”.

Le président du consistoire Joël Mergui, qui avait déjà réagi dimanche, a rajouté: “Les attentats islamistes qui frappent partout les Français, ne doivent pas nous faire oublier que la communauté juive reste une cible latente, privilégiée et que tous ceux qui haïssent les valeurs de la République haïssent également les Juifs”. Il a également noté “un changement de mode opératoire de ceux qui menacent les Français, les Juifs français, qui désormais – un an après l’assassinat de Sarah Halimi – s’attaquent à des vieilles personnes dans leur domicile…”.

Photo Illustration