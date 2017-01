Mesures très légères contre le député Ghattas

Des mesures plutôt indulgentes ont été prises dans la matinée par la commission parlementaire d’Ethique contre le député Bassel Ghattas, de la Liste Arabe Unifiée, qui ne sera pas autorisé à participer aux débats de la Knesset en séance plénière et en commission … pendant six mois. Cette décision a été prise en raison des soupçons pour lesquels il a été interrogé par la police : il aurait infiltré des téléphones cellulaires et des messages à la prison Ktsioth au profit de terroristes du Hamas qui y sont détenus. En revanche, la commission ne serait pas habilitée à lui retirer le droit de vote au sein du parlement. Ghattas continuera également à toucher son salaire. Il faut rappeler que l’initiative visant à exclure Ghattas conformément à la loi a été stoppée suite au refus des partis de l’opposition, dont Yesh Atid, de signer la demande.