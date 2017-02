La commission de la promotion du Statut de la femme a adopté en première lecture une mesure en faveur des femmes battues: toute femme qui sera admise dans des centres d’accueils pour femmes battues recevra une pension mensuelle fixe dès le second mois. Il s’agit d’une proposition déposée par les députées Aliza Lavi (Yesh Atid) et Zehava Gal-On (Meretz).

Durant les débats, le représentant du ministère des Finances a annoncé son opposition à cette mesure qui tout en venant de l’opposition, bénéficie pourtant du soutien de la commission ministérielle de législation ainsi que du président de la coalition David Bittan (Likoud).

Le Dr. Aliza Lavi a expliqué que ces femmes, en plus des souffrances physiques et morales qu’elles endurent, risquent en plus de se retrouver sans ressources du fait de leur séjour prolongé dans ces centres et donc de ne pas pourvoir se réinsérer économiquement. « C’est le rôle de l’Etat de permettre à ces femmes de surmonter leurs épreuves et de refaire leur vie », a rajouté la députée. Elle a également indiqué ne pas comprendre l’opposition du Trésor alors que toutes les acteurs sociaux sur le terrain soulignent l’importance d’une telle mesure. « Il s’agit d’un budget d’à peine cinq millions de shekels qui fera économiser à terme beaucoup d’argent à l’Etat », précise-t-elle.

De son côté, Zehava Gal-On a indiqué que « quiconque se rend dans les centres pour femme battues pourra vite se rendre compte de la nécessité d’une telle pension pour ces femmes qui doivent changer totalement leur vie, elles et leurs enfants ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90