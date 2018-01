Message du Premier ministre au peuple iranien (vidéo en anglais)

Alors que la révolte populaire s’étend en Iran, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a voulu adresser un message à l’intention au peuple iranien. Il en a également profité pour rejeter catégoriquement l’accusation ridicule en provenance des autorités iraniennes qui ont accusé Israël d’être derrière ce mouvement de protestation!

Dans cette vidéo, le Premier ministre israélien établit avec intelligence une nette séparation entre le peuple iranien qui proteste et le régime des mollahs, et il félicite ceux qui ont aujourd’hui le courage de braver le régime en sortant dans les rues pour demander liberté, justice et conditions de vie décentes.

Binyamin Netanyahou note avec raison que cette explosion de violence est due au fait que le régime iranien dépense des milliards pour diffuser la haine et la violence au lieu de les consacrer au bien-être de son peuple.

Il loue les qualités de noblesse et d’intelligence du peuple iranien, se dit confiant dans la chute à terme du régime et dans le retour des bonnes relations entre Israël et l’Iran.

Vidéo:

Photo Illustration