Message du maire de Jérusalem à Donald Trump

Le maire de Jérusalem Nir Barkat a adressé un message filmé au président Donald Trump avant son arrivée en Israël. Nir Barkat participait au rassemblement « Nous nous rassemblons autour de Jérusalem », qu’il organisait dans le cadre du Likoud. Des ministres, députés, maires et présidents de conseils régionaux et locaux ainsi que des cadres du parti y étaient présents, aux côtés de milliers de membres et sympathisants du Likoud.

A propos de la prochaine visite du président américain, Nir Barkat a réfuté l’argument selon lequel un transfert de l’ambassade à Jérusalem porterait atteinte aux efforts de paix: « C’est le contraire qui est vrai. C’est le fait de céder face aux menaces de violences qui éloignent la paix et encourage les terroristes ».

Le maire de Jérusalem a lancé un appel à Donald Trump en reprenant sa fameuse expression: « Il n’y aura pas de ‘deal’ sans une Jérusalem unie sous souveraineté israélienne ».

Vidéo:

זה המסר שלי לנשיא טראמפ:ירושלים שלנו ולא תחולק עוד לעולם!שתפו כדי שכל העולם יידע. Posted by ‎Nir Barkat – ניר ברקת‎ on Donnerstag, 18. Mai 2017

Photo Hadas Parush / Flash 90