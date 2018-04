Message ferme du Shin Bet au Hamas

Le directeur du Shin Bet Nadav Argaman a rencontré mardi le ministre égyptien des Renseignements, général Abbas Kamel, considéré comme le plus proche allié du président nouvellement réélu Abd El-Fatah a-Sissi. Le directeur du Shin Bet lui a demandé de faire passer un message extrêmement ferme à l’intention du Hamas à l’occasion des nouvelle provocations prévues vendredi. En susbtance; tolérance zéro dans les jours et semaines qui viennent contre toute tentative de s’approcher de la frontière entre Israël et la bande de Gaza.

Le Hamas a annoncé pour vendredi “la journée des pneus”. Après l’échec relatif des manifestations de vendredi dernier, avec une participation minime par rapport au “million” annoncé en fanfare, le Hamas a imaginé une nouvelle tactique. Depuis quelques jours, des milliers de pneus ont été amassés et qui seront brûlés afin de provoquer une fumée dense permettant à des provocateurs de s’approcher de la frontière et tenter de pénétrer en territoire israélien. Parallèlement, des femmes brandiront des grands miroirs et utiliseront des lasers afin d’éblouir les tireurs d’élite de Tsahal et les gêner dans leur mission de défense du territoire.

Mardi, lors d’une tournée dans les localités frontalières, le ministre de la Défense a répété: “Nous avons fixé des normes claires et nous ne les modifieront pas: quiconque s’approchera de la frontière doit savoir qu’il met sa vie en danger”. Il a conseillé aux habitants de Gaza tentés par ces marches de concentrer leurs efforts en vue d’un changement de leadership afin de chasser le Hamas qui les exploite et les néglige.

Le ministre a également estimé que “la partie adverse a compris qu’elle n’a pas intérêt à poursuivre ses provocations”. A voir.

Avigdor Lieberman a dit être venu pour soutenir et féliciter les soldats de Tsahal qui se comportent de manière admirable et avec professionnalisme face aux provocateurs et aux terroristes, et qui ont permis aux habitants de la région de pourvoir passer des premières fêtes tranquilles.

