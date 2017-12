Message de remerciements de Binyamin Netanyahou à Donald Trump

Mercredi après-midi, interviewé en se rendant en voiture à la Knesset, le Premier ministre Binyamin Netanyahou avait indiqué un demi-sourire aux lèvres qu’il aurait quelque chose à dire le soir à propos de Jérusalem. Il savait de quoi il parlait puisqu’il avait déjà été mis au courant de ce qu’allait dire le président américain.

Après le discours historique de Donald Trump, Binyamin Netanyahou a enregistré un message de gratitude à l’intention du président américain: « C’est un jour historique! La déclaration du président américain est une étape majeure dans l’histoire de Jérusalem. Jérusalem est notre capitale depuis 3.000 ans. C’est là qu’ont marché nos ancêtres, c’est là que se dressait le Temple, c’est là qu’ont régné les rois d’Israël et prophétisé les prophètes d’Israël. Durant 2.000 ans, toutes les générations de juifs ont prié ‘L’an prochain à Jérusalem’. Depuis les rives de Babylone jusqu’au Ghetto de Varsovie' » des générations ont prié et pleuré Jérusalem. Il y a soixante-dix ans,nos rêves et nos aspirations se sont réalisés lorsque nous avons à nouveau déclaré Jérusalem comme capitale d’Israël. Aujourd’hui, Donald Trump reconnaît ce fait fondamental. Monsieur le président, nous vous remercions pour votre décision juste et courageuse de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et d’avoir ordonné le début du processus du transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem. J’appelle les autres pays à suivre les Etats-Unis. Je le répète, la déclaration du président Trump contribue à la paix car elle rattache tout le monde à la réalité. Et la réalité comme la vérité est qu’il n’y aura jamais de paix sans reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël. Je voudrais dire à nos voisins: nous continuerons à préserver le statu quo à Jérusalem et sur le Mont du Temple ainsi que la liberté de culte pour toutes les religions. Et nous continuerons à tendre la mains aux Palestiniens et à tous nos voisins. Monsieur le président, le peuple juif se souviendra à jamais de votre décision courageuse de ce jour. Merci à vous! »

Vidéo:

Photo Kobi Gideon / GPO