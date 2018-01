Meretz: Tamar Sandberg candidate à la présidence du parti

Après la récente décision de la convention du parti Meretz de procéder pour la première fois à des des primaires ouvertes pour la présidence, les candidats commencent à se bousculer au portillon. Après Zehava Gal-On, qui brigue un nouveau mandat, Ilan Gilon qui s’est une nouvelle fois mis en lice et Avi Davoush, outsider, voilà la députée Tamar Sandberg qui a annoncé jeudi sa candidature.

Dans son annonce elle explique: « Après des années où la droite a fait de la gauche un punching-ball, il est temps de relever la tête et de répliquer avec force. Il est temps de restaurer l’enthousiasme et la joie de vivre dans notre camp. Il est temps de faire atteindre à nouveau les 10 mandats à la Knesset et de reprendre les rênes du pouvoir. Meretz représente la majorité de la population israélienne qui veut que les magasins soient ouverts le Chabbat, qui comprend que la plus grande menace pour notre existence est un Etat-apartheid binational, qui veut une stricte égalité entre les genres et la liberté de choix de vie pour chacun ».

Les primaires concerneront les dix-huit mille adhérents de ce parti d’extrême gauche auquel les sondages accordent entre 5 et 6 sièges.

Photo Flash 90