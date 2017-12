Meretz est-il le parti « hellénisant » d’aujourd’hui »?

Le parti d’extrême-gauche illustre-t-il la réincarnation de la culture des « juifs hellénisants » contre lesquels luttèrent aussi les Maccabées il y a plus de vingt siècles? C’est en tout cas ce qu’affirme la ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev après l’annonce d’une cérémonie de ‘Hanouca « alternative » scandaleuse organisée par le parti de Zehava Gal-On.

Cette formation qui se targue de représenter un public « laïc et éclairé » a annoncé la tenue jeudi soir dans un café de Tel-Aviv d’une cérémonie d’allumage de Hanouca dont les invités d’honneur seront des artistes connus pour leur haine de l’Etat d’Israël et de Tsahal. Les organisateurs de la soirée ont poussé la provocation jusqu’à publier l’annonce de la soirée par une affiche ridiculisant Miri Reguev en uniforme d’impératrice, pour illustrer la « censure culturelle » qui sévit dans le pays selon Meretz.

Cette dernière, qui n’a pas la langue dans sa poche a réagi avec fermeté: « Je n’ai pas été surprise d’entendre que le parti Meretz organise une soirée avec entre autre Einat Weitzman pour parler de la situation de la culture en Israël. Seul un parti qui se demande toujours s’il mest sioniste ou non peut inviter une artiste qui fait l’éloge de terroristes pour parler de culture (…) Chaque génération possède ses franges hellénisantes, qui tentent de saper les bases du peuple et de l’Etat. Le ‘Forum de la Culture’ de Meretz est la réincarnation de l’hellénisme d’autrefois ».

Sur le plateau de chaîne Aroutz 20, l’auteure et journaliste Galit Distel-Atbarian s’est portée à la défense de la ministre en affirmant qu’elle est en train de réaliser une véritable « réparation historique » dans la culture en Israël. Elle étudie de près ce que fait Miri Reguev et note que depuis son entrée en fonction la ministre a triplé les budgets de la culture pour les secteurs arabe et orthodoxe ainsi que pour les zones de la périphérie. « Tout ce qu’elle fait elle le fait dans l’intérêt de toute la population israélienne et à l’inverse, ce genre de soirées organisées par Meretz sont le reflet d’une mentalité élitiste, arrogante, raciste et déconnectée du peuple ».

Le député Oren Hazan (Likoud) a dénoncé une « dénaturation ignoble de la fête de ‘Hanouca qui aurait mieux fait de se tenir au café Ahmad de Gaza plutôt qu’au café Betzalel de Tel-Aviv ». « J’envisage peut-être d’y faire un saut et de leur prodiguer quelques paroles de Torah » a dit le député sur un ton humoristique.

Ou peut-être pas!

Photo Marc-Israël Sellem / POOL