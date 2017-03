Meretz: Ilan Gilon candidat à la présidence du parti

Environ un millier de membre du parti d’extrême gauche Meretz se sont réunis mardi soir en convention. Il s’agissait de se prononcer sur le souhait de la présidente Zehava Gal-On d’avancer la date des primaires ouvertes pour la présidence du parti ainsi que pour la liste des candidats à la prochaine Knesset.

En début de semaine, Zehava Gal-On avait exprimé son intention de se présenter à a propre succession. Lors de la convention, elle a annoncé vouloir « élargir les rangs du parti afin de le rendre plus attractif ». Sur ce sujet elle a notamment dit: « Il nous faut cesser de nous replier sur nous-mêmes et ressembler à un club fermé. Je ne fais pas cela pour conserver mon influence, au contraire, je suis prête à prendre des risques pour amener du sang neuf au parti et le faire revivre ». Elle a notamment parlé de son intention de s’adresser au public séfarade, russophone et arabe.

Lors de son intervention, Zehava Gal-On a qualifié son parti « d’espoir démocratique de la gauche qui va provoquer un véritable retournement dans la vie politique israélienne »!

Mais la sensation de cette convention a été l’annonce du député Ilan Gilon de sa candidature à la présidence face à Zehava Gal-On. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Zehava Gal-On a dit « se réjouir de cette candidature », espérant même en voir d’autres, même venus d’en-dehors des rangs du parti!

