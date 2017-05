Mères célibataires: Votre vie vous appartient

On peut les appeler les mères courage, elles le méritent. La proportion de mères célibataires n’est pas négligeable. Ces femmes élèvent seules plusieurs enfants et passent une bonne partie de leur vie à se démener pour leur assurer un quotidien correct et un avenir radieux.

Mais après? Lorsque les enfants quittent la maison? Que deviennent ces femmes dont la raison d’être était précisément ceux-là? LPH a interrogé le coach Asher Aïm qui s’occupe, entre autres, d’aider ces femmes à reprendre leur vie en mains.

Le P’tit Hebdo: Quelles sont les difficultés que rencontrent les mères célibataires lorsque leurs enfants sont devenus adultes?

Asher Aïm: La principale difficulté, sur laquelle viennent se greffer d’autres soucis, est la solitude. Ces femmes ont tout donné à leurs enfants, elles ont oublié de vivre pour elles pendant tant d’années. Lorsque les enfants partent, elles se retrouvent face à un vide immense. Comme elles n’ont jamais eu l’habitude de penser à elles, jamais eu le temps d’avoir des activités, elles se retrouvent seules sans envie. Commence alors un cycle qui peut entrainer un mal-être conséquent. Elles perdent le sourire, en un mot, elles oublient de vivre.

Lph: A l’heure des réseaux sociaux, on pourrait penser que la solitude se fait moins ressentir?

A.A.: Les réseaux sociaux sont des placebos! Il ne faut pas tomber dans ce piège de ce qui peut paraitre la solution de facilité. Le virtuel ne remplacera jamais les rencontres et les partages réels. Le lien fictif n’empêche pas la solitude ou la tristesse.

Lph: Comment se sort-on de cet état?

A.A.: C’est là que le coaching et les méthodes que je pratique interviennent. Le premier pas consiste à prendre conscience de la nécessité d’en sortir. Il convient de faire disparaitre cette souffrance intérieure afin de pouvoir être à l’écoute des conseils que l’on peut donner, de ses besoins et de ce qui nous ferait vraiment du bien.

Le travail que j’effectue consiste à aider la personne à dédramatiser son oppression en prenant du recul par rapport à ses émotions afin de mieux les gérer. Les sentiments négatifs à l’origine du mal-être doivent être canalisés. Ainsi, les conseils du coach peuvent avoir, par la suite, un impact et se concrétiser.

Lph: Quels sont ces conseils?

A.A.: La personne doit aller vers l’extérieur. Ces mères ont été tournées vers leur intérieur familial pendant très longtemps. Le monde extérieur est inconnu pour elles, d’où leur appréhension à le rejoindre. Elles doivent retisser un lien social. Cela peut être en intégrant un groupe d’amis ou en cherchant un conjoint. Ce point est fondamental pour aller de l’avant, parce que quand on est seul, on a beaucoup moins envie de sortir, d’avoir des activités.

Ce retour à un état de bien-être peut aussi passer par des retrouvailles avec une passion ou un don antérieurs, laissés aux oubliettes pendant toutes ces années. Le tout c’est que ces mères comprennent qu’elles ont maintenant rempli leur mission, leurs enfants sont autonomes. Elles peuvent, tout naturellement, se tourner vers la deuxième partie de leur vie, celle qui leur appartient.

