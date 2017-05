La mère du rav Arié Dérhy ע »ה

Vendredi veille de Chabbath A’haré-Moth (« après – la mort »…) est décédée la mère du rav Arié Dérhy à l’âge de 80 ans.

Elle était souffrante depuis quelques mois, et est décédée entourée de sa famille à l’hôpital Hadassa Ein Karem.

Mme Dérhy est née à Mekness dans la famille Azougi. Elle est arrivée en Erets Israël en 1968, avec toute sa famille. Leur première station a été Bath Yam, quand son mari, Eliahou, et elle, ont rencontré de grandes difficultés économiques pour faire vivre leur foyer, ce qui ne les a pas empêchés d’accorder une éducation strictement religieuse à tous leurs enfants, qui sont tous partis à la Yechiva.

Par la suite, les Dérhy se sont installés dans le quartier neuf de Har Nof à Jérusalem. Rabbi Eliahou est décédé voici cinq ans.

Les enfants Dérhy occupent tous des places importantes : rav Yehouda Dérhy est le rav sefarade de la ville de Beèr Chéva’, rav Makhlouf Arié est donc le ministre de l’Intérieur et de la périphérie, ainsi que le dirigeant du parti politique Shass, Me Chelomo (Momo) est le directeur-adjoint du KKL, le rav Nissim Dérhy est rav à Bayith Végan et roch Kollel de Roch Pina ; sa fille ‘Hana est mariée avec le rav Chelomo Ben Nayim.

