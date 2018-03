Une mère de famille de Har Nof parmi les vainqueurs du Marathon de Jérusalem

Le 8e marathon de Jérusalem, devenu une véritable tradition, a réuni vendredi matin pas moins de 35 000 coureurs venus de 72 pays. La première femme israélienne gagnante de cette compétition se nomme Betty Deutsch : c’est une Juive orthodoxe du quartier de Har Nof, âgée de 28 ans, mariée et mère de cinq enfants.

Alors que le vainqueur de la course, le Kenyan Shadrack Kipkogey, 27 ans, a franchi la ligne d’arrivée après 2 heures, 21 minutes et 26 secondes (2:21:26), Betty Deutsch, montée en Israël des Etats-Unis il y a quelques années, l’a atteinte après 3 heures, 9 minutes et 50 secondes (3:09:50) après avoir parcouru 42 km. C’est la première fois qu’elle prend part à cette compétition : l’an dernier, elle a participé au marathon de Tel Aviv alors qu’elle était enceinte de sept mois. .

