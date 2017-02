Menaces de morts contre des soldats chrétiens de Tsahal

Un soldat chrétien de Tsahal a reçu des menaces de mort d’opposants au service des Arabes dans l’armée israélienne, a rapporté le site d’informations Mako.

Le soldat a reçu un message menaçant sur sa page Facebook. «Nous savons qui vous êtes, où vous servez et où vivent vos parents. Quand vous finirez votre patrouille de la vieille ville, nous vous attendrons à la mosquée où nous vous tuerons. »

D’autres soldats chrétiens et arabes ont également fait face à des incitations et à des menaces. Une page Facebook récemment ouverte vise les soldats chrétiens arabes, fournissant des détails personnels sur ces soldats et sur leurs familles. Les soldats sont victimes d’incitation et de harcèlement, y compris en étant qualifiés de « traîtres à la communauté arabe ». Le harcèlement peut inclure des menaces de mort.

« Cela se terminera par un meurtre », a déclaré un soldat chrétien dans un rapport sur la campagne d’incitation contre les chrétiens qui servent dans l’armée israélienne, il y a deux ans. « L’Etat doit se réveiller et poursuivre les agitateurs qui menacent [les soldats chrétiens] avant qu’il ne soit trop tard ».

