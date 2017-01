Menaces de mort sur El-Or Azaria!

La chaîne Aroutz 1 a révélé que la famille du sergent El-Or Azaria a reçu une enveloppe renfermant une balle de fusil. Le mot qui l’accompagnait disait « Bientôt nous tuerons El-Or! » Suite à cela, la police a décidé de renforcer la protection autour du soldat. Il n’est pas difficile de tracer une ligne directe entre le long et injuste procès hypermédiatisé infligé au jeune soldat et ces menaces. El-Or Azaria a été désigné comme un vulgaire meurtrier au lieu d’être soutenu par sa hiérachie et le ministre de la Défense d’alors au vu des circonstances dans lesquelles il a agi.

Ainsi, non seulement les parents du soldat ont été entraînés pendant des mois dans une tourmente judiciaire et médiatique et non seulement Charly Azaria a été victime d’une attaque cérébrale sans doute due à cette situation intenable, voilà maintenant que leur fils est menacé de mort par ceux qui se sentent confortés par la justice militaire.

Photo Miriam Alster / Flash 90