Des membres de kibboutzim contre une réunion sur le Golan

Le Mouvement des kibboutzim se divise à l’occasion du cinquantenaire du repeuplement juif du Golan. Un congrès du mouvement doit se tenir au kibboutz Ein-Guev ainsi que sur le plateau du Golan pour marquer cette date, mais certains membres ont exprimé leur opposition à ces festivités au motif que « le Golan est un territoire occupé même s’il n’y a personne actuellement à qui le rendre ou avec qui entreprendre des négociations »!!

L’un des initiateurs de cette opposition est Eli Safran, membre du kibboutz Sassa, à la frontière israélo-libanais, mais surtout représentant du parti Meretz au sein du Mouvement des kibboutzim. Ceci expliquant cela…

Cette fronde à provoqué des réactions de colère mais aussi des railleries au sein du mouvement et dans les collectivités agricoles du Golan qui sont en grande partie d’obédience travailliste. Ouri Heitner, du kibboutz Ortal rappelle que les dix kibboutzim travaillistes qui ont été édifiés sur le Golan sont parmi les plus performants du pays ». Il a qualifié ce mouvement d’opposition de « pathétique et insignifiant ». « Ces gens sont bloqués dans le passé », a-t-il rajouté! Ouri Heitner rappelle que l’installation juive dans le Golan a toujours fait partie du consensus israélien, et à plus forte raison aujourd’hui, quand la Syrie n’existe plus, ces voix n’ont plus lieu d’être ».

Photo Marcelo Sus / Flash 90