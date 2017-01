Le Mellah de Marrakech retrouve son nom juif

Le roi du Maroc Mohammed VI, qui a assisté récemment à l’inauguration d’une synagogue restaurée à Casablanca en présence des représentants de la communauté juive, a décidé de faire un nouveau geste.

Le site Francetvinfo indique que le souverain, qui entretient d’excellentes relations avec les dirigeants de la communauté juive, a donné à présent de nouvelles instructions pour que l’ancien quartier juif, le Mellah, de Marrakech, appelé aujourd’hui Essalam, retrouve son nom d’origine ainsi que toutes les rues qui le composent.

Il aurait pris cette initiative pour satisfaire la communauté juive du Maroc qui ne compte plus que 5 000 membres et pour ‘préserver la mémoire historique des lieux’. A l’heure actuelle, seuls 250 Juifs vivent à Marrakech alors qu’ils étaient plus de 50 000 en 1947.

Le Mellah de Marrakech a vu le jour en 1558 sous le règne de Moulay Abdallah pour une population juive qui avait fui l’Inquisition espagnole.